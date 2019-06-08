Делтата на Дунав - флора и фауна

В Дунавската делта се лови половината от рибата в Румъния.

© karabastun

В Дунавската делта се лови половината от рибата в Румъния.



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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на Taiga
    Taiga
    Рейтинг: 1764 Весело

    Аман от тая делта бастуне, тури една цяла галерия с всичките снимки - както прави баба цицолана

    "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
  2. 2 Профил на Пипера е много лют
    Пипера е много лют
    Рейтинг: 1863 Весело

    Супер, дай от Сулина ако имаш.

    http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
  3. 3 Профил на Petleshev
    Petleshev
    Рейтинг: 4140 Неутрално

    Пържен сом яде ли Бастуне? На 23-та миля...

    Бивш tww09306483.




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