Делтата на Дунав - флора и фауна

Валидна: от 07 юни, 2019 до 05 юли, 2019
Населено място: София
Компания: DSK BANK EAD
Валидна: от 07 юни, 2019 до 05 юли, 2019
Населено място: София
Компания: Банка ДСК ЕАД
Валидна: от 06 юни, 2019 до 04 юли, 2019
Населено място: София
Компания: Икономедиа АД
Валидна: от 05 юни, 2019 до 03 юли, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
TaigaРейтинг: 1764 Весело
Аман от тая делта бастуне, тури една цяла галерия с всичките снимки - както прави баба цицолана"АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
Пипера е много лютРейтинг: 1863 Весело
Супер, дай от Сулина ако имаш.http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
PetleshevРейтинг: 4140 Неутрално
Пържен сом яде ли Бастуне? На 23-та миля...Бивш tww09306483.