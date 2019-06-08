Едно добро начало

Когато обедът започва късно, напомня гозбите на баба и е безкрайно вкусен. Какво друго му трябва на човек за пълно щастие, освен да го сподели.<br />Сита супа, напомняща нашия гювеч (без зелен боб), но с парчета говеждо месо

© penetrating

Когато обедът започва късно, напомня гозбите на баба и е безкрайно вкусен. Какво друго му трябва на човек за пълно щастие, освен да го сподели.
Сита супа, напомняща нашия гювеч (без зелен боб), но с парчета говеждо месо



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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на Читател
    Читател
    Рейтинг: 3798 Неутрално

    Наистина хубави гозби, колега. Добът апетит!

  2. 2 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 1567 Неутрално

    Тва къде ???

  3. 3 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 3287 Неутрално

    "Какво друго му трябва на човек за пълно щастие, освен да го сподели."

    Едно ферари... :)))

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg




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