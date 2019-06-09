Рибена чорба от делтата на Дунав

защото легендите твърдят, че най-добри резултати се получават с току-що уловена риба и дунавска вода от средата на реката, преварена поне три пъти.

© karabastun

защото легендите твърдят, че най-добри резултати се получават с току-що уловена риба и дунавска вода от средата на реката, преварена поне три пъти.



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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на Paolo Di Canio
    Paolo Di Canio
    Рейтинг: 2093 Неутрално

    Изглежда вкусно. Делтата е място, което искам да посетя.

  2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5227 Неутрално

    Само не с вода от реката.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!




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