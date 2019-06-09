Рибена чорба от делтата на Дунав

Валидна: от 07 юни, 2019 до 05 юли, 2019
Населено място: София
Компания: DSK BANK EAD
Валидна: от 07 юни, 2019 до 05 юли, 2019
Населено място: София
Компания: Банка ДСК ЕАД
Валидна: от 06 юни, 2019 до 04 юли, 2019
Населено място: София
Компания: Икономедиа АД
Валидна: от 05 юни, 2019 до 03 юли, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
Paolo Di CanioРейтинг: 2093 Неутрално
Изглежда вкусно. Делтата е място, което искам да посетя.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5227 Неутрално
Само не с вода от реката.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!