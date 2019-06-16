Грузински обяд в Ереван

Ролца от патладжани. Много от вас ги познават от семейната кухня. Какви са нюансите в грузинските - повечето орехови ядки ситно смлени, поръсените изсушени зърна от нар (без костилката) и типично грузинската подправка (смес) наречена хмели сунели. Тя има много съставки. Уверявам ви заслужават си.

© penetrating

Ролца от патладжани. Много от вас ги познават от семейната кухня. Какви са нюансите в грузинските - повечето орехови ядки ситно смлени, поръсените изсушени зърна от нар (без костилката) и типично грузинската подправка (смес) наречена хмели сунели. Тя има много съставки. Уверявам ви заслужават си.



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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на alexs_bg
    alexs_bg
    Рейтинг: 443 Неутрално

    Благодаря за кулинарното пътешествие!

  2. 2 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 3207 Любопитно

    А зелената китка какво е ?

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24




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