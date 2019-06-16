Грузински обяд в Ереван

Печени пъдпъдъци с пържени картофи. Малко подправки, набляга се на вкуса на самото месо, много крехко и вкусно. На мен ми е любимо. Отстрани вареното пъдпъдъче яйце е завършек, но може и без него. В София съм намирал само на едно две места такова ястие. Струва си да се опита.