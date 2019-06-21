Ходих си, ходих си и по едно време спрях, защо ли?

Ходих си, ходих си и по едно време спрях, защо ли?<br /><br />Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението <a href="https://grajdanite.bg/home" style="outline: 0px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(206, 30, 46); background: 0px 0px; transition: color 250ms ease-out 0s, background 250ms ease-out 0s;" target="_blank">"Гражданите"</a> за намаляване на нарушенията по пътищата.<div> </div>

© stoyanmitov

Ходих си, ходих си и по едно време спрях, защо ли?

Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.



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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на Суджук Герберите
    Суджук Герберите
    Рейтинг: 2339 Неутрално

    Митсубиши Паджеро, еталон за всяка мутра от края на 90те няколко години след това.

    Голям апартамент купи, голяма сума не плащай!
  2. 2 Профил на narodaeverekciq
    narodaeverekciq
    Рейтинг: 311 Неутрално

    Счупи му предния прозорец!

  3. 3 Профил на Дългия
    Дългия
    Рейтинг: 1222 Весело

    До коментар [#2] от "narodaeverekciq":

    Счупи му предния прозорец...

    И задния, и огледалата...





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