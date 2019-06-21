Ходих си, ходих си и по едно време спрях, защо ли?

Валидна: от 21 юни, 2019 до 19 юли, 2019
Населено място: София
Компания: Sarantis Bulgaria
Валидна: от 21 юни, 2019 до 19 юли, 2019
Населено място: София
Компания: UNICEF
Валидна: от 20 юни, 2019 до 18 юли, 2019
Населено място: София
Компания: БНБ
Валидна: от 20 юни, 2019 до 18 юли, 2019
Населено място: София
Компания: Germany Trade & Invest (GTAI)
Суджук ГерберитеРейтинг: 2339 Неутрално
Митсубиши Паджеро, еталон за всяка мутра от края на 90те няколко години след това.Голям апартамент купи, голяма сума не плащай!
narodaeverekciqРейтинг: 311 Неутрално
Счупи му предния прозорец!
ДългияРейтинг: 1222 Весело
До коментар [#2] от "narodaeverekciq":
Счупи му предния прозорец...
И задния, и огледалата...