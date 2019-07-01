Паметници на въоръжената съпротива срещу комунистическия режим

В с. Влахи и с. Ощава, общ. Кресна са издигнати от признателни родолюбци паметници на тези, които оказват активна съпротива, при това въоръжена срещу комунистическия режим и съветската. Особено забележителен е този на Герасим Тодоров, чиято чета систематично е избита от милиционери и войска. Това е само една част от дългата история на съпротивителното движение срещу комунистите не само в Приниския край, но и в цяла България. Последният загинал от четата на Герасимов е гимназистът Илия Сучев, чийто паметник може да се види днес в с. Илинденци.Паметник на Герасим Тодоров и неговите съратници в с. Влахи