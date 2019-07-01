Паметници на въоръжената съпротива срещу комунистическия режим

Валидна: от 28 юни, 2019 до 26 юли, 2019
Населено място: София
Валидна: от 28 юни, 2019 до 26 юли, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 27 юни, 2019 до 25 юли, 2019
Населено място: София
Компания: Sarantis Bulgaria
Валидна: от 27 юни, 2019 до 25 юли, 2019
Населено място: София
Компания: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
АмброзСПРейтинг: 787 Неутрално
Скромни и ненатрапчиви,регистратори на минали човешки животи!!!Мисълта ражда действието.
selqninРейтинг: 2748 Неутрално
Да се знае и помни, че в България съпротива против комунистическата тирания е имало и преди 1956 и преди 1968 г.!!!
doroteusРейтинг: 1963 Неутрално
Допълвам - ЖИВОТИ ИЗЖИВЕНИ ДОСТОЙНО И ОТНЕТИ ОТ ЕДНИ БАНДИТИ ,дошли вече на власт ,чиято първа работа беше за избиват , избиват и пак избиват - до крак "неудобните им българи "! , А тхните потомци желаят да ни ОПРАВЯТ , т.е да ни "УПРАВЛЯВАТ " демократично ! Не разбирате ли , че "кръвта вода не става !"
hamiltonfРейтинг: 4995 Неутрално
"По инициатива на братята Петър и Ангел Михайлови в село Ощава, община Кресна, с възпоменание и курбан бе почетена паметта на баща им Асен Михайлов и други горяни, обесени в затвора на Горна Джумая /Благоевград/ през месец май 1949 година. По време на възпоменанието пред паметника на горяните в Ощава бе отдадена почит на обесените и излежали присъди горяни от Шести пирински отряд, воден от Герасим Тодоров.Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
Слово за събитията, разиграли се в тази част на Пирин планина в периода 1947-1948 година, за съдбата на горяните и комитите от времето на Яне Сандански произнесе Атанас Йосифов от Сенокос, родственик на самоубилия се горянин Петър Гърков от Брежани. Той отбеляза, че по време на този жесток период са убити 7 горяни и техни помагачи, 3-ма са се самоубили, а десетки са осъдени на различни срокове строг тъмничен затвор.
Паметта на жертвите бе почетена с едноминутно мълчание. Пред паметника бяха поднесени венци и цветя. Възпоменанието бе уважено от заместник-кмета на Кресна Валентин Стоичков, пълномощника на кметство Ощава Спас Ташев, много хора от Долна Градешница, Брежани, Кресна, Благоевград, София…
От името на синовете на обесения Асен Михайлов беше поднесен агнешки курбан, приготвен от съпругата на Петър Михайлов, бивш пощальон в Благоевград – Райна, известна като майстор на курбаните на всички местни църковни и други празници.
Годишнината от обесването на Асен Михайлов бе ознаменувана и като фамилна среща на семейство Райна и Петър Михайлови. Отзовали се бяха голяма част от семейството, сред които дъщерите Йорданка и Мария, зетьовете Илиян и Иво, внуците Христо, Петър, Методи и близнаците Владимир и Владислав."
https://glas.bg/1819539/s-kurban-naslednicite-na-goryanina-mihajlov-ot-oshava-otbely
Сатана ЛикующийРейтинг: 1390 Неутрално
Поклон! Точно тогава - 1947-48 годинаболшевизъмт в България предприе пълната узурпация на властта съпроводена с нечуван произвол и жестокост.Само простите хора си мислят, че има прости неща!
Но и преди това е имало съпротива, дори и извън страната, оше 1944/45
Михаил Кожемякин
Bulgarische Nr 1. Болгарские части СС
9 сентября 1944 г. стало последним днем Третьего Болгарского царства. Воспользовавшись нашествием Красной армии и глубочайшим кризисом власти, просоветские элементы Болгарии свершили государственный переворот. К власти пришло опиравшееся на штыки захватчиков правительство Отечественного фронта, решающую роль в котором играли местные коммунисты. Болгария вступила в войну на стороне Советского Союза, и болгарские войска, которые царское правительство до тех пор смогло самоотверженно сохранить от отправки на фронт, выступили в поход против их бывших союзников-немцев - сложить свои головы в горах Югославии и на равнинах Венгрии.
Советская история долгое время подчеркивала, что девятосентябрьский переворот равно как и вторжение советских войск были встречены болгарским народом с ликованием, а антисоветского сопротивления в стране практически не было. Время освободило правду из под наслоений идеологии. Подвиг многих тысяч свободолюбивых болгар, отдавших свои жизни и силы в борьбе с коммунизмом в 1944-46 гг., вновь стал достоянием и гордостью своей страны. И далеко не последнее место среди них занимают легионеры Болгарской противотанковой бригады СС.
Вопрос о формировании болгарского добровольческого легиона в составе войск СС был поднят Гиммлером еще в декабре 1942 г. Однако болгарское правительство и лично царь Борис III, не спешившие расплачиваться жизнями своих солдат за участие в гитлеровском “крестовом походе против большевизма”, вежливо, но безапелляционно отклонили предложение рейхсфюрера. Коммунистический переворот в Болгарии резко изменил положение вещей. Инициатива теперь полностью перешла в руки Гиммлера, и осенью 1944 г. он отдал приказ о начале формирования болгарского гренадерского (пехотного) полка, который в перспективе должен был послужить основой для планируемой болгарской дивизии СС (Waffen-Grenadier Division der SS /bulgarische Nr 1/). При этом рейхсфюрер СС особенно оговаривал критерии набора добровольцев-болгар. Бывшие солдаты и офицеры болгарских экспедиционных войск в Македонии, перешедшие на сторону германской армии в ходе попытки их разоружения в сентябре 1944 г., строго не допускались, как сдавшиеся “из страха за свою жизнь” и следовательно недостаточно надежные (их распределяли, как правило, в германские, венгерские и хорватские части, дравшиеся на Баканах и в юго-восточной Европе). Добровольцами имели право стать только болгары, преимущественно военные, которые сумели после девятосентябрьского переворота пробраться к немцам через охваченную войной Югославию или перебежчики из прибывших на советско-германский фронт болгарских армий.
Однако рейхсфюрер был чересчур оптимистичен, надеясь набрать достаточное количество болгарских добровольцев на таких жестких условиях приема. После того, как первый этап болгарского сопротивления был жестоко подавлен советскими войсками и местными коммунистами, большинство уцелевших патриотов предпочло остаться в стране и перейти к подпольным или партизанским методам борьбы. Те же, кто уходил в эмиграцию, предпочитали Турцию, куда было гораздо легче пробраться из Болгарии, и где кемалистское правительство оказывало им покровительство.
В конечном итоге к началу 1945 г. в учебном центре СС городке Доллерсхейм на северо-востоке Австрии удалось собрать всего 25 офицеров, 56 подофицеров (сержантов) и около 500 солдат бывшей Болгарской армии. К ним присоединилось около 150 болгарских студентов, обучавшихся в различных университетах Германии, преимущественно членов националистической молодежной организации “Бранник”, в том числе 12 девушек, изучавших медицину в Вене (одна из них впоследствии была тяжело ранена, а другая пропала без вести). Словом, для формирования будущей дивизии СС Гиммлер мог рассчитывать чуть более, чем на 700 болгар.
stedimРейтинг: 2180 Неутрално
Поклон. И благодарност към автора за информацията.
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5453 Неутрално
Заради комунистическата македонизация, горянството в Югозапада е било доста продължително и активно."Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев