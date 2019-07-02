Системно паркиране на тротоара

Снимка 2<br /><br />Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и <a href="https://grajdanite.bg/home" target="_blank">приложението "Гражданите"</a> за намаляване на нарушенията по пътищата.

© stoyanmitov

Снимка 2

Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.



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Коментари (11)
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  1. 1 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3314 Любопитно

    Нарушението - ясно. Марката - също.
    Какъв е този модел?

    Еретик
  2. 2 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 11974 Весело

    Понеже е със "зелен" двигател ли :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  3. 3 Профил на birnic
    birnic
    Рейтинг: 1116 Неутрално

    Защо гумите му са още здрави ? Къде е гражданското общество, след като КАТ го няма ?

  4. 4 Профил на Торбалан
    Торбалан
    Рейтинг: 546 Гневно

    Селянин с БМВ - класика в жанра...

    www.commcrime.blogspot.com
  5. 5 Профил на vasill
    vasill
    Рейтинг: 462 Неутрално

    Големи нещастници има ....

  6. 6 Профил на Petleshev
    Petleshev
    Рейтинг: 3769 Неутрално

    До коментар [#1] от "Костадин Иванов":

    На втората снимка, в дясно на капака се вижда много ясно...

    Бивш tww09306483.
  7. 7 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5082 Любопитно

    До коментар [#3] от "birnic":

    Гумите и впоследствие застрахователя, какво са виновни?!

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  8. 8 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5082 Весело

    До коментар [#1] от "Костадин Иванов":


    Бива бива неграмотност, ама чак толкова?!

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  9. 9 Профил на Нинов
    Нинов
    Рейтинг: 2470 Неутрално



    много хора не карат тузарски автомобили за да не бият на очи.

  10. 10 Профил на Нинов
    Нинов
    Рейтинг: 2470 Неутрално

    До коментар [#1] от "Костадин Иванов":

    това е i8 струващо около 300 хил. лв.

  11. 11 Профил на Darth Plagueis
    Darth Plagueis
    Рейтинг: 3607 Неутрално

    До коментар [#7] от "hamiltonf":

    Нито гумите, нито застрахователя ще страдат.

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