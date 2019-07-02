Системно паркиране на тротоара

Валидна: от 28 юни, 2019 до 26 юли, 2019
Населено място: София
Валидна: от 28 юни, 2019 до 26 юли, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 27 юни, 2019 до 25 юли, 2019
Населено място: София
Компания: Sarantis Bulgaria
Валидна: от 27 юни, 2019 до 25 юли, 2019
Населено място: София
Компания: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Костадин ИвановРейтинг: 3314 Любопитно
Нарушението - ясно. Марката - също.Еретик
Какъв е този модел?
penetratingРейтинг: 11974 Весело
Понеже е със "зелен" двигател ли :)Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
birnicРейтинг: 1116 Неутрално
Защо гумите му са още здрави ? Къде е гражданското общество, след като КАТ го няма ?
ТорбаланРейтинг: 546 Гневно
Селянин с БМВ - класика в жанра...www.commcrime.blogspot.com
vasillРейтинг: 462 Неутрално
Големи нещастници има ....
PetleshevРейтинг: 3769 Неутрално
До коментар [#1] от "Костадин Иванов":Бивш tww09306483.
На втората снимка, в дясно на капака се вижда много ясно...
hamiltonfРейтинг: 5082 Любопитно
До коментар [#3] от "birnic":Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
Гумите и впоследствие застрахователя, какво са виновни?!
hamiltonfРейтинг: 5082 Весело
До коментар [#1] от "Костадин Иванов":Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
Бива бива неграмотност, ама чак толкова?!
НиновРейтинг: 2470 Неутрално
много хора не карат тузарски автомобили за да не бият на очи.
НиновРейтинг: 2470 Неутрално
До коментар [#1] от "Костадин Иванов":
това е i8 струващо около 300 хил. лв.
Darth PlagueisРейтинг: 3607 Неутрално
До коментар [#7] от "hamiltonf":Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
Нито гумите, нито застрахователя ще страдат.