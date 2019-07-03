Бетонирани дървета в кв. "Младост 2"

Валидна: от 28 юни, 2019 до 26 юли, 2019
Населено място: София
Валидна: от 28 юни, 2019 до 26 юли, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 27 юни, 2019 до 25 юли, 2019
Населено място: София
Компания: Sarantis Bulgaria
Валидна: от 27 юни, 2019 до 25 юли, 2019
Населено място: София
Компания: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
aleks ivanРейтинг: 1898 Весело
Хубавое 👏ЖИВОТ за дунавските есетри!! : https://esetri.wwf.bg/
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MolossianРейтинг: 2042 Неутрално
Пълни идиоти.Panta rhei....
Сигурно и кухината между ушите им е запълнено с бетон.
РосиРейтинг: 8472 Неутрално
Такава некомпетентност и безотговорност цари навсякъде, че се чудя дали не са закрили държавата.
triРейтинг: 476 Неутрално
#Чакайтебенееготово
Oтгоре ще сипнем пръст и всичко ще е наред
Боби БобевРейтинг: 1094 Неутрално
Тази както винаги, пак не е адекватна.
Минас БахдасарянРейтинг: 739 Неутрално
Най-вероятно не са получили разрешение за премахване на дърветата от "Зелени системи" и са намерили "ЕнтелЕгентно" решение на проблема.Da mihi factum, dabo tibi ius.
karabastunРейтинг: 9819 Неутрално
Да пробият дупки, че барем влиза вода !karabastun1@abv.bg