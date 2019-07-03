Бетонирани дървета в кв. "Младост 2"

Обектът е до р-т "Рафи" и представлява изграждащо се закрито игрище. Вероятно вчера работници са изливали бетон около игрището и са бетонирали и дърветата около улицата. Сигналът е изпратен до район "Младост" и очакваме развитие!

© stoyanmitov

Обектът е до р-т "Рафи" и представлява изграждащо се закрито игрище. Вероятно вчера работници са изливали бетон около игрището и са бетонирали и дърветата около улицата. Сигналът е изпратен до район "Младост" и очакваме развитие!



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Коментари (7)
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  1. 1 Профил на aleks ivan
    aleks ivan
    Рейтинг: 1898 Весело

    Хубавое 👏

    💩💩💩

    ЖИВОТ за дунавските есетри!! : https://esetri.wwf.bg/
  2. 2 Профил на Molossian
    Molossian
    Рейтинг: 2042 Неутрално

    Пълни идиоти.
    Сигурно и кухината между ушите им е запълнено с бетон.

    Panta rhei....
  3. 3 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8472 Неутрално

    Такава некомпетентност и безотговорност цари навсякъде, че се чудя дали не са закрили държавата.

  4. 4 Профил на tri
    tri
    Рейтинг: 476 Неутрално

    #Чакайтебенееготово
    Oтгоре ще сипнем пръст и всичко ще е наред

  5. 5 Профил на Боби Бобев
    Боби Бобев
    Рейтинг: 1094 Неутрално

    Такава некомпетентност и безотговорност цари навсякъде, че се чудя дали не са закрили държавата.
    —цитат от коментар 3 на Роси


    Тази както винаги, пак не е адекватна.

  6. 6 Профил на Минас Бахдасарян
    Минас Бахдасарян
    Рейтинг: 739 Неутрално

    Най-вероятно не са получили разрешение за премахване на дърветата от "Зелени системи" и са намерили "ЕнтелЕгентно" решение на проблема.

    Da mihi factum, dabo tibi ius.
  7. 7 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 9819 Неутрално

    Да пробият дупки, че барем влиза вода !

    karabastun1@abv.bg




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