Какво мислите?

Валидна: от 04 юли, 2019 до 01 авг, 2019
Населено място: София
Компания: UniCredit Bulbank
Валидна: от 03 юли, 2019 до 31 юли, 2019
Населено място: София
Валидна: от 28 юни, 2019 до 26 юли, 2019
Населено място: София
Валидна: от 28 юни, 2019 до 26 юли, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
ТорбаланРейтинг: 706 Гневно
Гето в центъра на "европейска" София...2019 г., късен Фандъкянски период.www.commcrime.blogspot.com
Боян ТаксировРейтинг: 2998 Неутрално
Авторът да не е снимал пред дома си?mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
TaigaРейтинг: 1744 Неутрално
Гражданино Стоян Митов, дай първо да оправим проблема с неправилно паркиращите, пък после ще помислим и за гащите на Вуйна Куна."АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
serpicoРейтинг: 953 Неутрално
Интересно дали наистина има някаква наредба за просторите ?Pure Chewing Satisfaction
Сенчеста фигураРейтинг: 1761 Любопитно
Цивилизация има само от бели човеци и някои азиатци, където се съберат черните меринджеи, става нова каменна ера.Всеки има право на мнение, дори да е грешно, но започне ли да хвали комунизма, веднага трябва да бъде посетен от НСБОП.
Хи-хиРейтинг: 2366 Неутрално
Мислим, че много го мислиш, авторе. Това е част от живота, свиквай, ако не си. Няма как всичко да ви е лъснато стъкло, щото сте много чувствителни.
Сенчеста фигураРейтинг: 1761 Любопитно
Проверих в гугъл изображения. Това са бараки на местните сомалийци. НПО-тата им още усвояват стотици милиарди евро и им адвокатстват за позорния лайфстайл. Питайте Красимир Кънев.Всеки има право на мнение, дори да е грешно, но започне ли да хвали комунизма, веднага трябва да бъде посетен от НСБОП.