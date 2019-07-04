Какво мислите?

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Нерагламентирано поставени простори на бул. "Константин Величков". Проблем ли е, или по-скоро е ок, защото няма къде да простират хората?<br /><br />Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и <a href="https://grajdanite.bg/home" target="_blank">приложението "Гражданите".</a>

© stoyanmitov

Нерагламентирано поставени простори на бул. "Константин Величков". Проблем ли е, или по-скоро е ок, защото няма къде да простират хората?

Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите".



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Коментари (7)
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  1. 1 Профил на Торбалан
    Торбалан
    Рейтинг: 706 Гневно

    Гето в центъра на "европейска" София...2019 г., късен Фандъкянски период.

    www.commcrime.blogspot.com
  2. 2 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2998 Неутрално

    Авторът да не е снимал пред дома си?

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  3. 3 Профил на Taiga
    Taiga
    Рейтинг: 1744 Неутрално

    Гражданино Стоян Митов, дай първо да оправим проблема с неправилно паркиращите, пък после ще помислим и за гащите на Вуйна Куна.

    "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
  4. 4 Профил на serpico
    serpico
    Рейтинг: 953 Неутрално

    Интересно дали наистина има някаква наредба за просторите ?

    Pure Chewing Satisfaction
  5. 5 Профил на Сенчеста фигура
    Сенчеста фигура
    Рейтинг: 1761 Любопитно

    Цивилизация има само от бели човеци и някои азиатци, където се съберат черните меринджеи, става нова каменна ера.

    Всеки има право на мнение, дори да е грешно, но започне ли да хвали комунизма, веднага трябва да бъде посетен от НСБОП.
  6. 6 Профил на Хи-хи
    Хи-хи
    Рейтинг: 2366 Неутрално

    Мислим, че много го мислиш, авторе. Това е част от живота, свиквай, ако не си. Няма как всичко да ви е лъснато стъкло, щото сте много чувствителни.

  7. 7 Профил на Сенчеста фигура
    Сенчеста фигура
    Рейтинг: 1761 Любопитно

    Проверих в гугъл изображения. Това са бараки на местните сомалийци. НПО-тата им още усвояват стотици милиарди евро и им адвокатстват за позорния лайфстайл. Питайте Красимир Кънев.

    Всеки има право на мнение, дори да е грешно, но започне ли да хвали комунизма, веднага трябва да бъде посетен от НСБОП.




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