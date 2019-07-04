"Смарт"-ът си тежи на мястото

Валидна: от 04 юли, 2019 до 01 авг, 2019
Населено място: София
Компания: Банка ДСК ЕАД
Валидна: от 04 юли, 2019 до 01 авг, 2019
Населено място: София
Компания: DSK BANK EAD
Валидна: от 04 юли, 2019 до 01 авг, 2019
Населено място: София
Компания: UniCredit Bulbank
Валидна: от 03 юли, 2019 до 31 юли, 2019
Населено място: София
ajsayderРейтинг: 3241 Неутрално
Що толкова тежък?
hkk06592402Рейтинг: 92 Неутрално
Кат пълен с "умници" като теб.
ГарванРейтинг: 903 Весело
Двуместният "Смарт" - Спасителната совалка на Mercedes GLS.