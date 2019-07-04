"Смарт"-ът си тежи на мястото

Двуместният "Смарт", модел 453 (трета генерация), с дължина само 2.70 метра и тегло 1 тон с пълен резервоар

© Нинов

Двуместният "Смарт", модел 453 (трета генерация), с дължина само 2.70 метра и тегло 1 тон с пълен резервоар



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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на ajsayder
    ajsayder
    Рейтинг: 3241 Неутрално

    Що толкова тежък?

  2. 2 Профил на hkk06592402
    hkk06592402
    Рейтинг: 92 Неутрално

    Кат пълен с "умници" като теб.

  3. 3 Профил на Гарван
    Гарван
    Рейтинг: 903 Весело

    Двуместният "Смарт" - Спасителната совалка на Mercedes GLS.





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