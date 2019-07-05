Мина за биткойни

Прави впечатление огромния брой вентилатори, работещи на максимална степен

© hamiltonf1

Прави впечатление огромния брой вентилатори, работещи на максимална степен



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Коментари (16)
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  1. 1 Профил на Molossian
    Molossian
    Рейтинг: 2167 Неутрално

    Прилича на производствено хале, ама чак пък миньори :)
    Къде е това нещо?

    Panta rhei....
  2. 2 Профил на Ivan_
    Ivan_
    Рейтинг: 2032 Весело

    Хамилтон, ти сериозно ли си маркираш по този начин тези снимки?

    Модератора е неадекватен!
  3. 3 Профил на Ivan_
    Ivan_
    Рейтинг: 2032 Неутрално

    До коментар [#1] от "Molossian":

    Прилича на нещо сглобено от 10 годишни деца:)

    Но ако носи печалба какво значение има това...

    Модератора е неадекватен!
  4. 4 Профил на Бай Благой
    Бай Благой
    Рейтинг: 651 Неутрално

    Това статия ли е или Снимка на деня??

  5. 5 Профил на dobrev1
    dobrev1
    Рейтинг: 251 Неутрално

    Е, и? Какво ти пука? Все едно да постнеш как трактор оре по полето и да се учудиш че бръмчи...

  6. 6 Профил на nessarox
    nessarox
    Рейтинг: 1972 Весело

    Не е важен външният вид, а вътре какво става.
    Ако електричеството е за бизнес :) , е не по-малко от 6-7000 лева месечно/ да не кажа 10 К/, а от 01.07 ,умножено по 2

    Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
  7. 7 Профил на stein
    stein
    Рейтинг: 1005 Любопитно

    Интересно, с краден ток ли работят?

  8. 8 Профил на Ivan_
    Ivan_
    Рейтинг: 2032 Весело

    До коментар [#6] от "nessarox":

    Когато видиш външният вид може обоснованно да предположиш какво става вътре...

    Модератора е неадекватен!
  9. 9 Профил на Ivan_
    Ivan_
    Рейтинг: 2032 Неутрално

    До коментар [#7] от "stein":

    Не би било изненада, с оглед на видимото изпълнание...

    Модератора е неадекватен!
  10. 10 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5473 Весело

    До коментар [#7] от "stein":

    Не, естествено, колегата от ком. №6 почти с точност е пояснил.

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  11. 11 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5473 Весело

    До коментар [#1] от "Molossian":

    В Бургас, здраво копаят...

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  12. 12 Профил на ebf52574941
    ebf52574941
    Рейтинг: 1023 Неутрално

    До коментар [#11] от "hamiltonf":

    Такъв е целият бизнес в България.
    Производствено хале сглобено от 10 годишни деца. (ком.3)
    Не се знае вътре какво става (ком.6).
    C kраден ток (ком.7) !
    Но ако носи печалба (ком.3) - Какво ти пука?( ком.5)



    До коментар [#3] от "Ivan_":

    До коментар [#5] от "dobrev1":

    До коментар [#6] от "nessarox":

    До коментар [#7] от "stein":

  13. 13 Профил на ebf52574941
    ebf52574941
    Рейтинг: 1023 Неутрално

    До коментар [#11] от "hamiltonf":

    Такъв е целият бизнес в България.
    Производствено хале сглобено от 10 годишни деца. (ком.3)
    Не се знае вътре какво става (ком.6).
    C kраден ток (ком.7) !
    Но ако носи печалба (ком.3) - Какво ти пука?( ком.5)



    До коментар [#3] от "Ivan_":

    До коментар [#5] от "dobrev1":

    До коментар [#6] от "nessarox":

    До коментар [#7] от "stein":

  14. 14 Профил на ebf52574941
    ebf52574941
    Рейтинг: 1023 Неутрално

    До коментар [#11] от "hamiltonf":

    Такъв е целият бизнес в България.
    Производствено хале сглобено от 10 годишни деца. (ком.3)
    Не се знае вътре какво става (ком.6).
    C kраден ток (ком.7) !
    Но ако носи печалба (ком.3) - Какво ти пука?( ком.5)



    До коментар [#3] от "Ivan_":

    До коментар [#5] от "dobrev1":

    До коментар [#6] от "nessarox":

    До коментар [#7] от "stein":

  15. 15 Профил на Ivan_
    Ivan_
    Рейтинг: 2032 Весело

    До коментар [#13] от "ebf52574941":

    :)

    Ето един линк за подобна мина във Китай:

    https://asia.nikkei.com/Spotlight/Bitcoin-evolution/Deep-within-China-Bitcoin-hangs-on

    Модератора е неадекватен!
  16. 16 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8788 Неутрално

    Не е незаконно.





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