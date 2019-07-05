Мина за биткойни

Валидна: от 04 юли, 2019 до 01 авг, 2019
Населено място: София
Компания: Банка ДСК ЕАД
Валидна: от 04 юли, 2019 до 01 авг, 2019
Населено място: София
Компания: DSK BANK EAD
Валидна: от 04 юли, 2019 до 01 авг, 2019
Населено място: София
Компания: UniCredit Bulbank
Валидна: от 03 юли, 2019 до 31 юли, 2019
Населено място: София
MolossianРейтинг: 2167 Неутрално
Прилича на производствено хале, ама чак пък миньори :)Panta rhei....
Къде е това нещо?
Ivan_Рейтинг: 2032 Весело
Хамилтон, ти сериозно ли си маркираш по този начин тези снимки?Модератора е неадекватен!
Ivan_Рейтинг: 2032 Неутрално
До коментар [#1] от "Molossian":Модератора е неадекватен!
Прилича на нещо сглобено от 10 годишни деца:)
Но ако носи печалба какво значение има това...
Бай БлагойРейтинг: 651 Неутрално
Това статия ли е или Снимка на деня??
dobrev1Рейтинг: 251 Неутрално
Е, и? Какво ти пука? Все едно да постнеш как трактор оре по полето и да се учудиш че бръмчи...
nessaroxРейтинг: 1972 Весело
Не е важен външният вид, а вътре какво става.Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
Ако електричеството е за бизнес :) , е не по-малко от 6-7000 лева месечно/ да не кажа 10 К/, а от 01.07 ,умножено по 2
steinРейтинг: 1005 Любопитно
Интересно, с краден ток ли работят?
Ivan_Рейтинг: 2032 Весело
До коментар [#6] от "nessarox":Модератора е неадекватен!
Когато видиш външният вид може обоснованно да предположиш какво става вътре...
Ivan_Рейтинг: 2032 Неутрално
До коментар [#7] от "stein":Модератора е неадекватен!
Не би било изненада, с оглед на видимото изпълнание...
hamiltonfРейтинг: 5473 Весело
До коментар [#7] от "stein":Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
Не, естествено, колегата от ком. №6 почти с точност е пояснил.
hamiltonfРейтинг: 5473 Весело
До коментар [#1] от "Molossian":Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
В Бургас, здраво копаят...
ebf52574941Рейтинг: 1023 Неутрално
До коментар [#11] от "hamiltonf":
Такъв е целият бизнес в България.
Производствено хале сглобено от 10 годишни деца. (ком.3)
Не се знае вътре какво става (ком.6).
C kраден ток (ком.7) !
Но ако носи печалба (ком.3) - Какво ти пука?( ком.5)
До коментар [#3] от "Ivan_":
До коментар [#5] от "dobrev1":
До коментар [#6] от "nessarox":
До коментар [#7] от "stein":
ebf52574941Рейтинг: 1023 Неутрално
До коментар [#11] от "hamiltonf":
Такъв е целият бизнес в България.
Производствено хале сглобено от 10 годишни деца. (ком.3)
Не се знае вътре какво става (ком.6).
C kраден ток (ком.7) !
Но ако носи печалба (ком.3) - Какво ти пука?( ком.5)
До коментар [#3] от "Ivan_":
До коментар [#5] от "dobrev1":
До коментар [#6] от "nessarox":
До коментар [#7] от "stein":
ebf52574941Рейтинг: 1023 Неутрално
До коментар [#11] от "hamiltonf":
Такъв е целият бизнес в България.
Производствено хале сглобено от 10 годишни деца. (ком.3)
Не се знае вътре какво става (ком.6).
C kраден ток (ком.7) !
Но ако носи печалба (ком.3) - Какво ти пука?( ком.5)
До коментар [#3] от "Ivan_":
До коментар [#5] от "dobrev1":
До коментар [#6] от "nessarox":
До коментар [#7] от "stein":
Ivan_Рейтинг: 2032 Весело
До коментар [#13] от "ebf52574941":Модератора е неадекватен!
:)
Ето един линк за подобна мина във Китай:
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Bitcoin-evolution/Deep-within-China-Bitcoin-hangs-on
РосиРейтинг: 8788 Неутрално
Не е незаконно.