Залез в Олудениз, Турция

Валидна: от 19 юли, 2019 до 16 авг, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 18 юли, 2019 до 15 авг, 2019
Населено място: София
Компания: БНБ
Валидна: от 18 юли, 2019 до 15 авг, 2019
Населено място: София
Компания: БНБ
Валидна: от 18 юли, 2019 до 15 авг, 2019
Населено място: София
Компания: БНБ
Peni NikolРейтинг: 10438 Неутрално
Много красив залез, прекрасна снимка.
koko65bgРейтинг: 1315 Весело
Красиво! Браво за снимката.
eti mehterРейтинг: 4565 Весело
До коментар [#2] от "koko65bg":Bukalemun
Хе....
А снимача кой е .....гугъла или депутата....?
eti mehterРейтинг: 4565 Неутрално
ОлуденизBukalemun
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Ölü deniz.....
Не е слято....