Залез в Олудениз, Турция

Залез в Олудениз, Турция

© Депутат241

Залез в Олудениз, Турция



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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10438 Неутрално

    Много красив залез, прекрасна снимка.

  2. 2 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1315 Весело

    Красиво! Браво за снимката.

  3. 3 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 4565 Весело

    До коментар [#2] от "koko65bg":

    Хе....
    А снимача кой е .....гугъла или депутата....?

    Bukalemun
  4. 4 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 4565 Неутрално

    Олудениз
    ======
    Ölü deniz.....

    Не е слято....

    Bukalemun




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