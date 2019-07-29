Майсторско паркиране

Валидна: от 24 юли, 2019 до 21 авг, 2019
Населено място: София; Варна
Компания: KPMG
Валидна: от 24 юли, 2019 до 21 авг, 2019
Населено място: София
Валидна: от 22 юли, 2019 до 19 авг, 2019
Населено място: Други в България
Валидна: от 19 юли, 2019 до 16 авг, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
dimitartsРейтинг: 246 Неутрално
Относно текста, автономният автомобил би могъл и още по-близо, но не са му зададени такива параметри.
neutРейтинг: 6151 Неутрално
Екстремен случай без практическо приложениеIn the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
Веселин ДечевРейтинг: 985 Весело
Горе долу така паркираме колите на кораба. Лошото е, че след толкова години започва да не ми прави впечатление и няколко пъти паркирам и аз така. Е усещам се в последната секунда, че нещо не е съвсем тЪмЪн! :DВ Русия съм! В Русия съм!
2.5Рейтинг: 2500 Весело
Преди години бързах да водя сина на кино.I Want To Believe
В суматохата бях забравил прозореца на колата отворен.
Неизвестен джентълмен беше паркирал като на снимката по-горе, за което и досега съм му благодарен, ако се разпознае в моя пост!
:-)