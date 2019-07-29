Майсторско паркиране

Местата за паркиране в големите градове са проблем. Много пъти решаващ е майсторлъка на "задкормилното устройство" за успешното усвояване на наличното място. В тази връзка е интересно, дали един автономен автомобил би могъл така успешно да паркира?

За протокола - снимката е от Прага.