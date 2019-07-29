Майсторско паркиране

Местата за паркиране в големите градове са проблем. Много пъти решаващ е майсторлъка на "задкормилното устройство" за успешното усвояване на наличното място. В тази връзка е интересно, дали един автономен автомобил би могъл така успешно да паркира?<br />За протокола - снимката е от Прага.

© DDR

Местата за паркиране в големите градове са проблем. Много пъти решаващ е майсторлъка на "задкормилното устройство" за успешното усвояване на наличното място. В тази връзка е интересно, дали един автономен автомобил би могъл така успешно да паркира?
За протокола - снимката е от Прага.



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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на dimitarts
    dimitarts
    Рейтинг: 246 Неутрално

    Относно текста, автономният автомобил би могъл и още по-близо, но не са му зададени такива параметри.

  2. 2 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 6151 Неутрално

    Екстремен случай без практическо приложение

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  3. 3 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 985 Весело

    Горе долу така паркираме колите на кораба. Лошото е, че след толкова години започва да не ми прави впечатление и няколко пъти паркирам и аз така. Е усещам се в последната секунда, че нещо не е съвсем тЪмЪн! :D

    В Русия съм! В Русия съм!
  4. 4 Профил на 2.5
    2.5
    Рейтинг: 2500 Весело

    Преди години бързах да водя сина на кино.
    В суматохата бях забравил прозореца на колата отворен.
    Неизвестен джентълмен беше паркирал като на снимката по-горе, за което и досега съм му благодарен, ако се разпознае в моя пост!
    :-)

    I Want To Believe




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