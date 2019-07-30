Актуално ???

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Все още в центъра на големи градове стоят танкове.

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Все още в центъра на големи градове стоят танкове.



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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 1068 Весело

    При демокрацията е така - искат-поставят си.
    В Русия всяко градче е с малък парк(инг) за военна техника. Ако не видя танк в някое градче, започвам да се безпокоя :)))

    В Русия съм! В Русия съм!




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