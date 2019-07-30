Актуално ???

Валидна: от 24 юли, 2019 до 21 авг, 2019
Населено място: София; Варна
Компания: KPMG
Валидна: от 24 юли, 2019 до 21 авг, 2019
Населено място: София
Валидна: от 22 юли, 2019 до 19 авг, 2019
Населено място: Други в България
Валидна: от 19 юли, 2019 до 16 авг, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
Веселин ДечевРейтинг: 1068 Весело
При демокрацията е така - искат-поставят си.В Русия съм! В Русия съм!
В Русия всяко градче е с малък парк(инг) за военна техника. Ако не видя танк в някое градче, започвам да се безпокоя :)))