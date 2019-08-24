Перките, петък, 12 по обед

Няма перки на някои места, на тези които са най-опасни за пешеходци. Например на кръстовището на Графа и Раковска ги няма. Никога не ги е имало. Там трамваят се доближава плътно до сградите и перките по-добре ще проявят "качествата" си да пречат и спъват, но от друга страна липсата им показва, че не се поставят, за да предпазват.