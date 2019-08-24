Перките, петък, 12 по обед

Перките упорито си стоят. Слънцето "помага" да се откроят. Иначе като хамелеони се сливат с фона на плочките. От района съм и по случайност, в София. Повечето пешеходци са на море или на сянка, а времето е обедно. Не знам дали трябва да наричаме перки, пешегубки или поне пешеспънки, но определено не пазят.

© penetrating

Перките упорито си стоят. Слънцето "помага" да се откроят. Иначе като хамелеони се сливат с фона на плочките. От района съм и по случайност, в София. Повечето пешеходци са на море или на сянка, а времето е обедно. Не знам дали трябва да наричаме перки, пешегубки или поне пешеспънки, но определено не пазят.



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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на Чърчил
    Чърчил
    Рейтинг: 1175 Неутрално

    Така както виждам нещата ,ГЕРБ ще се потрудят да добута "учителката по руски" още един мандат за да може достойно да завърши започнатото ПЕРКО дело .

    ЗАВИСТТА ТРЯБВА ДА Я ЗАСЛУЖИШ.СЪЖАЛЕНИЕ ПОЛУЧАВАШ БЕЗПЛАТНО
  2. 2 Профил на Шопов
    Шопов
    Рейтинг: 385 Неутрално

    АХАХАХА ,
    преводачката от РУСКИ днес не са го ХРАНИЛИ шефовете ,
    и пуска ПОСТНО от графа ! ! !
    няма и ЧУЖДИ ЖЕНИ и КОЛИ СНИМАНИ гордо,
    защото в БЪЛГАРИЯ БИЯТ БОКЛУЦИТЕ ! ! !
    от КОЙ "район" си БЕ ? ? ?
    ТАМ СА ПЕТ-ШЕСТ КВАРТАЛА ! ! !

    Every little helps
  3. 3 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
    МОЙШЕ ТОЛКОЗ
    Рейтинг: 1367 Весело

    "...грабвайте криковете"

    (да перефразирам поета)

    THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!




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