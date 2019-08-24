Перките, петък, 12 по обед

Валидна: от 20 авг, 2019 до 17 сеп, 2019
Населено място: София
Компания: British Council in Bulgaria
Валидна: от 20 авг, 2019 до 17 сеп, 2019
Населено място: Други в България
Валидна: от 19 авг, 2019 до 16 сеп, 2019
Населено място: София
Валидна: от 19 авг, 2019 до 16 сеп, 2019
Населено място: София
ЧърчилРейтинг: 1175 Неутрално
Така както виждам нещата ,ГЕРБ ще се потрудят да добута "учителката по руски" още един мандат за да може достойно да завърши започнатото ПЕРКО дело .ЗАВИСТТА ТРЯБВА ДА Я ЗАСЛУЖИШ.СЪЖАЛЕНИЕ ПОЛУЧАВАШ БЕЗПЛАТНО
ШоповРейтинг: 385 Неутрално
АХАХАХА ,Every little helps
преводачката от РУСКИ днес не са го ХРАНИЛИ шефовете ,
и пуска ПОСТНО от графа ! ! !
няма и ЧУЖДИ ЖЕНИ и КОЛИ СНИМАНИ гордо,
защото в БЪЛГАРИЯ БИЯТ БОКЛУЦИТЕ ! ! !
от КОЙ "район" си БЕ ? ? ?
ТАМ СА ПЕТ-ШЕСТ КВАРТАЛА ! ! !
МОЙШЕ ТОЛКОЗРейтинг: 1367 Весело
"...грабвайте криковете"THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
(да перефразирам поета)