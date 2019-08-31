Фестивалът "Кино и Храна"

Street food & Art Festival "Кино и Храна" се провежда във Варна и представя безплатно много изненади, работилници и вкусни приключения.

© karabastun

Street food & Art Festival "Кино и Храна" се провежда във Варна и представя безплатно много изненади, работилници и вкусни приключения.



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Коментари (10)
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  1. 1 Профил на Petleshev
    Petleshev
    Рейтинг: 3835 Неутрално

    Кебапчетата и бирата са магнит за народните маси! :)))

    Бивш tww09306483.
  2. 2 Профил на Hawaii
    Hawaii
    Рейтинг: 4836 Весело

    Кебапчетата и бирата са магнит за народните маси! :)))
    —цитат от коментар 1 на Petleshev


    А също и КЮЧЕЦИТЕ....

  3. 3 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8555 Весело

    До коментар [#1] от "Petleshev":

    Вечерно време не можеш се размина :)

    karabastun1@abv.bg
  4. 4 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8555 Весело

    До коментар [#1] от "Petleshev":

    Ама не ми станаха снимките на тъмно !

    karabastun1@abv.bg
  5. 5 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8555 Весело

    До коментар [#1] от "Petleshev":

    А и е пълно с тия измишльотини веганските....

    karabastun1@abv.bg
  6. 6 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5356 Неутрално

    Малко е тъпо да гледаш хубав филм и да се тъпчиш.

  7. 7 Профил на Petleshev
    Petleshev
    Рейтинг: 3835 Неутрално

    До коментар [#4] от "karabastun":

    До коментар [#5] от "karabastun":

    Ми купи си по-хубав телефон бе Бастуне... Има богат избор.
    И ти к`во...? Вегански кебапчета ли набиваш?
    Аз, подобни мероприятия гледам да ги заобикалям. Не ми понася блъсканицата. По ми е добре на БМ-а след 21:00... ;)

    Бивш tww09306483.
  8. 8 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
    МОЙШЕ ТОЛКОЗ
    Рейтинг: 1404 Неутрално

    УАУУУУ! ТРАДИЦИОННАТА полска кухня!

    По ред разбираеми причини на младини страшно харесвах полякините, и съм бил там поне 10-15 пъти. И те май ме харесваха, щото бая ме глезеха. Ама единственото вкусно нещо което ядох там беше "Карп по жидовски" (шаран на фурна, пълнен с...млян шаран и още нещо, оказа се еврейска манджа). Освен това-предимно зеле, картофи и кромид лук, в най различни безвкусни комбинации, със свинско. Ама онези години ме интересувах други неща, не кулинарията:)

    THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
  9. 9 Профил на betona
    betona
    Рейтинг: 1931 Неутрално

    До коментар [#8] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

    и кои беха тиа расбираеми причини? и как тъй толкоз често си одил там, нали уж не било лесно макар и соц?
    а и леко май посъгваш..уж не та интирисувала колинариата пък толкоз повниш кое кво било... :). маитапа настрана ама ората маи сига мноо по малко повнят. как си моше?

  10. 10 Профил на Халдип Исйолов
    Халдип Исйолов
    Рейтинг: 1402 Неутрално

    Хлеб и зрелища за народа.

    Не си заслужава да се напрягаш безплатно.




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