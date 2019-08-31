Фестивалът "Кино и Храна"

Валидна: от 30 авг, 2019 до 27 сеп, 2019
Населено място: София
Компания: U.S. EMBASSY SOFIA
Валидна: от 29 авг, 2019 до 26 сеп, 2019
Населено място: София
Компания: БНБ
Валидна: от 29 авг, 2019 до 26 сеп, 2019
Населено място: София
Компания: Икономедиа АД
Валидна: от 29 авг, 2019 до 26 сеп, 2019
Населено място: София
Компания: БНБ
PetleshevРейтинг: 3835 Неутрално
Кебапчетата и бирата са магнит за народните маси! :)))Бивш tww09306483.
HawaiiРейтинг: 4836 Весело
А също и КЮЧЕЦИТЕ....
karabastunРейтинг: 8555 Весело
До коментар [#1] от "Petleshev":karabastun1@abv.bg
Вечерно време не можеш се размина :)
karabastunРейтинг: 8555 Весело
До коментар [#1] от "Petleshev":karabastun1@abv.bg
Ама не ми станаха снимките на тъмно !
karabastunРейтинг: 8555 Весело
До коментар [#1] от "Petleshev":karabastun1@abv.bg
А и е пълно с тия измишльотини веганските....
pet_fireРейтинг: 5356 Неутрално
Малко е тъпо да гледаш хубав филм и да се тъпчиш.
PetleshevРейтинг: 3835 Неутрално
До коментар [#4] от "karabastun":Бивш tww09306483.
До коментар [#5] от "karabastun":
Ми купи си по-хубав телефон бе Бастуне... Има богат избор.
И ти к`во...? Вегански кебапчета ли набиваш?
Аз, подобни мероприятия гледам да ги заобикалям. Не ми понася блъсканицата. По ми е добре на БМ-а след 21:00... ;)
МОЙШЕ ТОЛКОЗРейтинг: 1404 Неутрално
УАУУУУ! ТРАДИЦИОННАТА полска кухня!THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
По ред разбираеми причини на младини страшно харесвах полякините, и съм бил там поне 10-15 пъти. И те май ме харесваха, щото бая ме глезеха. Ама единственото вкусно нещо което ядох там беше "Карп по жидовски" (шаран на фурна, пълнен с...млян шаран и още нещо, оказа се еврейска манджа). Освен това-предимно зеле, картофи и кромид лук, в най различни безвкусни комбинации, със свинско. Ама онези години ме интересувах други неща, не кулинарията:)
betonaРейтинг: 1931 Неутрално
До коментар [#8] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":
и кои беха тиа расбираеми причини? и как тъй толкоз често си одил там, нали уж не било лесно макар и соц?
а и леко май посъгваш..уж не та интирисувала колинариата пък толкоз повниш кое кво било... :). маитапа настрана ама ората маи сига мноо по малко повнят. как си моше?
Халдип ИсйоловРейтинг: 1402 Неутрално
Хлеб и зрелища за народа.Не си заслужава да се напрягаш безплатно.