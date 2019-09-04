Колко е часът?

Град Табор (на чешки се произнася Таабор, с дълго "а") е известен не само като столица на хуситите, но също така и с оригиналната си часовникова кула, която е част от Старото кметство на града, а сега е музей на хуситите.



В сградата се намира и официалният вход към прочутите таборски подземия. Старото кметство е паметник на късната готика, завършено е през 1521 г. и с няколко незначителни промени е оцеляло във времето до наши дни.