Колко е часът?

Валидна: от 04 сеп, 2019 до 02 окт, 2019
Населено място: София
Валидна: от 03 сеп, 2019 до 01 окт, 2019
Населено място: София
Компания: The American College Of Sofia
Валидна: от 30 авг, 2019 до 27 сеп, 2019
Населено място: София
Компания: U.S. EMBASSY SOFIA
Валидна: от 29 авг, 2019 до 26 сеп, 2019
Населено място: София
Компания: БНБ
Халдип ИсйоловРейтинг: 1471 Неутрално
21.25Не си заслужава да се напрягаш безплатно.
daskal1Рейтинг: 4344 Весело
Ами по 24-часовата схема. Ако е ден, е 9:55, ако е нощ, 21:55, елементарно, Уотсън :-)
А и съм сигурен че хуситите не са го отчитали в 24-часова схема
Добра галерия на https://www.visittabor.eu/about-city
Emil TsanevРейтинг: 11 Неутрално
До коментар [#2] от "daskal1":
Показва 21ч и т.н., няма как да е 9часа и т.н. Като тези за подводничарите.
daskal1Рейтинг: 4344 Весело
До коментар [#3] от "Emil Tsanev":
Дали да не предположим че денонощието има 24 часа?