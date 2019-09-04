Колко е часът?

Град Табор (на чешки се произнася Таабор, с дълго "а") е известен не само като столица на хуситите, но също така и с оригиналната си часовникова кула, която е част от Старото кметство на града, а сега е музей на хуситите.<br /><br />В сградата се намира и официалният вход към прочутите таборски подземия. Старото кметство е паметник на късната готика, завършено е през 1521 г. и с няколко незначителни промени е оцеляло във времето до наши дни.

© DDR

Град Табор (на чешки се произнася Таабор, с дълго "а") е известен не само като столица на хуситите, но също така и с оригиналната си часовникова кула, която е част от Старото кметство на града, а сега е музей на хуситите.

В сградата се намира и официалният вход към прочутите таборски подземия. Старото кметство е паметник на късната готика, завършено е през 1521 г. и с няколко незначителни промени е оцеляло във времето до наши дни.



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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на Халдип Исйолов
    Халдип Исйолов
    Рейтинг: 1471 Неутрално

    21.25

    Не си заслужава да се напрягаш безплатно.
  2. 2 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4344 Весело

    Ами по 24-часовата схема. Ако е ден, е 9:55, ако е нощ, 21:55, елементарно, Уотсън :-)
    А и съм сигурен че хуситите не са го отчитали в 24-часова схема
    Добра галерия на https://www.visittabor.eu/about-city

  3. 3 Профил на Emil Tsanev
    Emil Tsanev
    Рейтинг: 11 Неутрално

    До коментар [#2] от "daskal1":

    Показва 21ч и т.н., няма как да е 9часа и т.н. Като тези за подводничарите.

  4. 4 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4344 Весело

    До коментар [#3] от "Emil Tsanev":

    Дали да не предположим че денонощието има 24 часа?





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