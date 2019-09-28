Ротондата на малцинствата

Валидна: от 26 сеп, 2019 до 24 окт, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 26 сеп, 2019 до 24 окт, 2019
Населено място: София
Валидна: от 24 сеп, 2019 до 22 окт, 2019
Населено място: София
Компания: U.S. EMBASSY SOFIA
Валидна: от 24 сеп, 2019 до 22 окт, 2019
Населено място: София
Компания: „Alfa Asset Management“ EAD
PetleshevРейтинг: 3557 Неутрално
Пък за българското малцинство, нищо...! ;)Бивш tww09306483.
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5276 Неутрално
Бюстове все на творци и хора на изкуството и сред тях - Мустафа Кемал..."Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
deafРейтинг: 3077 Весело
До коментар [#2] от "Незнайко в Слънчевия град":
Шевченко е футболист. Шегувам се,де.
Все пак Турция има нобелов лауреат по литература,за разлика от България.
Vlado NikolovРейтинг: 4188 Неутрално
До коментар [#1] от "Petleshev":
Ами, все още сме мнозинство, което обаче скоро ще стане малцинство. Тогава може и да се сложи паметник.