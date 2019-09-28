Ротондата на малцинствата

Има градинка, която се нарича Ротондата на малцинствата.

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Има градинка, която се нарича Ротондата на малцинствата.



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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на Petleshev
    Petleshev
    Рейтинг: 3557 Неутрално

    Пък за българското малцинство, нищо...! ;)

    Бивш tww09306483.
  2. 2 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5276 Неутрално

    Бюстове все на творци и хора на изкуството и сред тях - Мустафа Кемал...

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  3. 3 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 3077 Весело

    До коментар [#2] от "Незнайко в Слънчевия град":

    Шевченко е футболист. Шегувам се,де.
    Все пак Турция има нобелов лауреат по литература,за разлика от България.

  4. 4 Профил на Vlado Nikolov
    Vlado Nikolov
    Рейтинг: 4188 Неутрално

    До коментар [#1] от "Petleshev":

    Ами, все още сме мнозинство, което обаче скоро ще стане малцинство. Тогава може и да се сложи паметник.





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