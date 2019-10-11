 
Това е най-старият запазен манастир в цяла Добруджа. Той е основан през 30-те години на 19-и век от български монаси, които се договорили за закрила от местния турски валия.

© karabastun

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Това е най-старият запазен манастир в цяла Добруджа. Той е основан през 30-те години на 19-и век от български монаси, които се договорили за закрила от местния турски валия.
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Името "Кокош" (което означава петел на румънски) е дадено на манастира след появата на птицата, докато монасите са искали да намерят подходящо име на манастира. Върху повредена каменна плоча в старата част на манастира се чете български надпис за построяването му.
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Оцелялата възрожденска жилищната постройка в манастира е с типичната българска архитектура.
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Външната пристройка е с аркоподобни подпори, нещо подобно може да се види в Рилския манастир и неговите метоси.
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През 70-те години на 20-и век българските икони са подменени с румънски. Манастирът "Кокош" днес е паметник на културата и е обитаван от румънски монаси.
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Манастирът "Кокош"

Манастирът "Кокош"

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Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Petleshev
    Petleshev
    Рейтинг: 3501 Неутрално

    Бастуне... Тоя манастир, май беше девически.
    Наблизо има и военно гробище. Доста български войници има погребани там.

    Бивш tww09306483.
  2. 2 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 951 Неутрално

    Интересна галерия. Благодаря.

  3. 3 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 9175 Любопитно

    До коментар [#1] от "Petleshev":

    Бъркаш го с този :) :
    https://www.dnevnik.bg/ot_vas/novini_ot_vas/2019/10/07/3972992_manastirut_saon/
    Наблизо са ............

    karabastun1@abv.bg
  4. 4 Профил на Лео
    Лео
    Рейтинг: 1509 Неутрално

    Интересно решение с националното знаме върху олтара.

  5. 5 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 9175 Любопитно

    До коментар [#1] от "Petleshev":

    Виж какво пише в румънската Уикипедия за него !
    ''Българо-германско-турската окупация от 1916-1918 г. също означаваше за манастира Кокоу много труден период, грабежите и разрушенията неоколонират ценностите и други блага на румънската монашеска общност.''

    karabastun1@abv.bg
  6. 6 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 9175 Любопитно

    Специален момент в живота на манастира настъпва през 1973 г., когато тук са депонирани мощите на светите мъченици Зотикос, Аталос, Камасис и Филипос, открити в района на базиликата в Никулицел.

    karabastun1@abv.bg




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