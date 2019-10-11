Манастирът "Кокош"

Австралийското външно министерство е извикало българския посланик по случая Полфрийман 20:22, 10 окт 19 / България 198
PetleshevРейтинг: 3501 Неутрално
Бастуне... Тоя манастир, май беше девически.Бивш tww09306483.
Наблизо има и военно гробище. Доста български войници има погребани там.
ikar_01Рейтинг: 951 Неутрално
Интересна галерия. Благодаря.
karabastunРейтинг: 9175 Любопитно
До коментар [#1] от "Petleshev":karabastun1@abv.bg
Бъркаш го с този :) :
https://www.dnevnik.bg/ot_vas/novini_ot_vas/2019/10/07/3972992_manastirut_saon/
Наблизо са ............
ЛеоРейтинг: 1509 Неутрално
Интересно решение с националното знаме върху олтара.
karabastunРейтинг: 9175 Любопитно
До коментар [#1] от "Petleshev":karabastun1@abv.bg
Виж какво пише в румънската Уикипедия за него !
''Българо-германско-турската окупация от 1916-1918 г. също означаваше за манастира Кокоу много труден период, грабежите и разрушенията неоколонират ценностите и други блага на румънската монашеска общност.''
karabastunРейтинг: 9175 Любопитно
Специален момент в живота на манастира настъпва през 1973 г., когато тук са депонирани мощите на светите мъченици Зотикос, Аталос, Камасис и Филипос, открити в района на базиликата в Никулицел.karabastun1@abv.bg