София - 41.5%
Йорданка
Фандъкова
50.3
%
Мая
Манолова
45.7
%
Източник: Алфа Рисърч
Варна - 31.2%
Иван
Портних
60.0
%
Костадин
Костадинов
36.8
%
Източник: Алфа Рисърч
Русе - 38.1%
Диана
Иванова
36.8
%
Пенчо
Милков
60.3
%
Източник: Алфа Рисърч
Резултати от балотажа:
Пловдив
Плевен
Благоевград
Шумен
Видин
Пазарджик

Балотаж, кметски избори

Гласуване, ранен следобед

© Nimart

Гласуване, ранен следобед



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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 3581 Неутрално

    Вампири, таласъми...

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)




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