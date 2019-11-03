Балотаж, кметски избори

Валидна: от 21 окт, 2019 до 18 ное, 2019
Населено място: Пловдив
Валидна: от 18 окт, 2019 до 15 ное, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 18 окт, 2019 до 15 ное, 2019
Населено място: София
Компания: The American College Of Sofia
Валидна: от 18 окт, 2019 до 15 ное, 2019
Населено място: София
Компания: The American College Of Sofia
Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 3581 Неутрално
Вампири, таласъми...Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)