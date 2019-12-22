Варненски фотографи направиха с телата си коледна елха на плажа

Група варненски фотографи от Photoschool направиха с телата си коледна елха на южния плаж във Варна и приветстваха настъпващите празници по къс ръкав край морето. Идейният проект, стайлингът и снимките са на Гергана Влайкова.

© Гергана Влайкова

Група варненски фотографи от Photoschool направиха с телата си коледна елха на южния плаж във Варна и приветстваха настъпващите празници по къс ръкав край морето. Идейният проект, стайлингът и снимките са на Гергана Влайкова.



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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 3078 Весело

    Браво,това...хм,изкуство стигна и до България.

  2. 2 Профил на vhv
    vhv
    Рейтинг: 2293 Весело

    Хубав пърформанс. Брави!!!

  3. 3 Профил на Petleshev
    Petleshev
    Рейтинг: 4010 Неутрално

    Що са по къс ръкав тия...? За глобалното затопляне ли напомнят? ;)

    Бивш tww09306483.
  4. 4 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5299 Неутрално

    До коментар [#3] от "Petleshev":

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