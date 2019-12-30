 
<a href="https://www.dnevnik.bg/ot_vas/novini_ot_vas/2019/12/30/4008846_kolednite_bazari_vuv_franfurt/" target="_blank">I част</a><br /><br />Освен за ядене има и много места за подаръци

© penetrating

увеличи
<a href="https://www.dnevnik.bg/ot_vas/novini_ot_vas/2019/12/30/4008846_kolednite_bazari_vuv_franfurt/" target="_blank">I част</a><br /><br />Освен за ядене има и много места за подаръци
виж повече
Основната сцена на Коледа не липсва и тук
виж повече
Има различни възможности за пробване на пунш - бяло, червено, от грозде, от друго, смесено с по-силен алкохол, напълно безалкохолно (детски пунш)
виж повече
Това огнено боле от червено вино, смесено с ром, ми стана любимо
виж повече
Храните са другия голям хит на базара. Предлагат чудесни наденички от дива свиня
виж повече
, 670
Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Фотогалерия: Красота и изящество в първото състезание от "Четирите шанци"

Фотогалерия: Красота и изящество в първото състезание от "Четирите шанци"

виж повече
Фотогалерия: Лудата година за Шампионската лига

Фотогалерия: Лудата година за Шампионската лига

виж повече
Снимка на деня: Последният английски мач за 2019 г.

Снимка на деня: Последният английски мач за 2019 г.

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: Лудата година за Шампионската лига

Фотогалерия: Лудата година за Шампионската лига

виж повече
Коледните базари във Франкфурт (I част)

Коледните базари във Франкфурт (I част)

виж повече
Коледните базари във Франкфурт (II част)

Коледните базари във Франкфурт (II част)

виж повече
Коментари (10)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Mia san Bayern
    Mia san Bayern
    Рейтинг: 2777 Неутрално

    Заслужава си да се посети.Червеното вино смесено с ром особенно.:)

    DANKE JUPP,DANKE BAYERN!
  2. 2 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 6552 Весело

    Мога ли да знам колко евро е това килце /на око/ с това огнено боле ???:)

    karabastun1@abv.bg
  3. 3 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 6552 Любопитно

    Немците са специалисти в коледните базари!

    karabastun1@abv.bg
  4. 4 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 6552 Любопитно

    А аско на някой не му се бие път чак до Германия - същите немци правят коледни базари у комшиите в Румъния.

    karabastun1@abv.bg
  5. 5 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 6552 Любопитно

    Препоръчвам на няколко часа път / според зависи от снега/ Брашов, Ръшнов и най -вече Сибиу / около 500 километра от Варна / !

    karabastun1@abv.bg
  6. 6 Профил на aqua_blue
    aqua_blue
    Рейтинг: 475 Неутрално

    Коледа в Германия и Австрия си е направо вълшебство и приказка.

  7. 7 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 6552 Весело

    До коментар [#6] от "aqua_blue":

    Бюргерска приказка :)

    karabastun1@abv.bg
  8. 8 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 3472 Любопитно

    Винаги ме е озадачавало защо на коледните базари, по време на християнски пости, се предлага толкова много месо и алкохол?

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  9. 9 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4720 Весело

    "Това огнено боле от червено вино, смесено с ром, ми стана любимо"

    Затова лятно време на Слънчака германеца пие бира смесена с ...както му харесва

  10. 10 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 8042 Любопитно

    Еха, чудесна галерия и наденичка с червено винце :)). В Сингапур и в най евтиното заведение бира 0,500 милилитра е 8 евра, да се надявам, че в Германия ще е по скромно.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
нагоре
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK