Коледните базари във Франкфурт (II част)

© penetrating
penetrating
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Заслужава си да се посети.Червеното вино смесено с ром особенно.:)
Мога ли да знам колко евро е това килце /на око/ с това огнено боле ???:)
Немците са специалисти в коледните базари!
А аско на някой не му се бие път чак до Германия - същите немци правят коледни базари у комшиите в Румъния.
Препоръчвам на няколко часа път / според зависи от снега/ Брашов, Ръшнов и най -вече Сибиу / около 500 километра от Варна / !
Коледа в Германия и Австрия си е направо вълшебство и приказка.
До коментар [#6] от "aqua_blue":Бюргерска приказка :)
Винаги ме е озадачавало защо на коледните базари, по време на християнски пости, се предлага толкова много месо и алкохол?
"Това огнено боле от червено вино, смесено с ром, ми стана любимо"Затова лятно време на Слънчака германеца пие бира смесена с ...както му харесва
Еха, чудесна галерия и наденичка с червено винце :)). В Сингапур и в най евтиното заведение бира 0,500 милилитра е 8 евра, да се надявам, че в Германия ще е по скромно.
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Mia san BayernРейтинг: 2777 Неутрално
Заслужава си да се посети.Червеното вино смесено с ром особенно.:)DANKE JUPP,DANKE BAYERN!
karabastunРейтинг: 6552 Весело
Мога ли да знам колко евро е това килце /на око/ с това огнено боле ???:)karabastun1@abv.bg
karabastunРейтинг: 6552 Любопитно
Немците са специалисти в коледните базари!karabastun1@abv.bg
karabastunРейтинг: 6552 Любопитно
А аско на някой не му се бие път чак до Германия - същите немци правят коледни базари у комшиите в Румъния.karabastun1@abv.bg
karabastunРейтинг: 6552 Любопитно
Препоръчвам на няколко часа път / според зависи от снега/ Брашов, Ръшнов и най -вече Сибиу / около 500 километра от Варна / !karabastun1@abv.bg
aqua_blueРейтинг: 475 Неутрално
Коледа в Германия и Австрия си е направо вълшебство и приказка.
karabastunРейтинг: 6552 Весело
До коментар [#6] от "aqua_blue":karabastun1@abv.bg
Бюргерска приказка :)
DDRРейтинг: 3472 Любопитно
Винаги ме е озадачавало защо на коледните базари, по време на християнски пости, се предлага толкова много месо и алкохол?Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
pet_fireРейтинг: 4720 Весело
"Това огнено боле от червено вино, смесено с ром, ми стана любимо"
Затова лятно време на Слънчака германеца пие бира смесена с ...както му харесва
Peni NikolРейтинг: 8042 Любопитно
Еха, чудесна галерия и наденичка с червено винце :)). В Сингапур и в най евтиното заведение бира 0,500 милилитра е 8 евра, да се надявам, че в Германия ще е по скромно.