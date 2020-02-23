Курник в двора на училището

В двора на едно Валдорфско училище на сред града (това са училища прилагащи валдорфската педагогика на Рудолф Щайнер, която е разработена въз основата на създаденото от него антропософско учение ) има малък курник – 4 кокошки и един петел.

© DDR

В двора на едно Валдорфско училище на сред града (това са училища прилагащи валдорфската педагогика на Рудолф Щайнер, която е разработена въз основата на създаденото от него антропософско учение ) има малък курник – 4 кокошки и един петел.



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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на Корки
    Корки
    Рейтинг: 3110 Неутрално

    Интересно и напредничаво, ще допълни и сексуалното образование.

    Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10257 Любопитно

    Петела си го бива, да го е жал човек да го сложи в тенджера :)).

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10257 Любопитно

    Петела си го бива, да го е жал човек да го сложи в тенджера :)).

  4. 4 Профил на valtoro
    valtoro
    Рейтинг: 1029 Неутрално

    Липсва и една кочина !!!





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