Курник в двора на училището

Според информационната табелка, първоначално курника е бил кокошкарник – обитавали са го само четирите кокошки Луиза, Лотка, Бледуле, Сньехуле, които обаче постоянно се биели и царяло безредие. Поради това, бил докаран след време петела Игор, който въвел на бърза ръка ред и дисциплина и кокошкарника станал на курник. Появата на петела обачо докарала друг проблем – кукуригането му смущавало някои от обитателите на околните жилища. След неколкократно местене на курника из двора, накрая било намерен правилното място и сега всички били доволни – кокошките, петела, учениците и съседите.