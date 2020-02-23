Курник в двора на училището

Валидна: от 21 фев, 2020 до 20 мар, 2020
Населено място: София
Компания: IOM Sofia, Bulgaria
Валидна: от 21 фев, 2020 до 20 мар, 2020
Населено място: София
Валидна: от 19 фев, 2020 до 18 мар, 2020
Населено място: Варна
Компания: БНБ
Валидна: от 19 фев, 2020 до 18 мар, 2020
Населено място: София
Компания: БНБ
КоркиРейтинг: 3110 Неутрално
Интересно и напредничаво, ще допълни и сексуалното образование.Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
Peni NikolРейтинг: 10257 Любопитно
Петела си го бива, да го е жал човек да го сложи в тенджера :)).
Peni NikolРейтинг: 10257 Любопитно
Петела си го бива, да го е жал човек да го сложи в тенджера :)).
valtoroРейтинг: 1029 Неутрално
Липсва и една кочина !!!