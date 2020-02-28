Последно зареждане (за "битка" с вирусите)

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Различни смеси: свинско (домашно гледано, до 120 кг), свинско/телешко (домашно, до 350 кг), диво...

© hamiltonf1

Различни смеси: свинско (домашно гледано, до 120 кг), свинско/телешко (домашно, до 350 кг), диво...



Коментари (3)
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  1. 1 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 6631 Любопитно

    Къде е пиенето ?

    karabastun1@abv.bg
  2. 2 Профил на Веселяк У
    Веселяк У
    Рейтинг: Весело

    Ха-ха! Ей заради тези неща на снимката, никога няма да стана веган!

  3. 3 Профил на Котаракът на Шрьодингер
    Котаракът на Шрьодингер
    Рейтинг: 1803 Неутрално

    Накъде гербер без суджуци. 😂😂





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