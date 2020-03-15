Центърът на Нетания по време на "короната"

Валидна: от 09 мар, 2020 до 06 апр, 2020
Населено място: Други в България
Компания: АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД
Валидна: от 09 мар, 2020 до 06 апр, 2020
Населено място: София
Валидна: от 06 мар, 2020 до 03 апр, 2020
Населено място: София
Компания: Economedia
Валидна: от 06 мар, 2020 до 03 апр, 2020
Населено място: София
Компания: Ognyanovo K AD
nessaroxРейтинг: 1347 Неутрално
При Вас е топло, както виждам, дано се разминете с Короната с минимални поражения.Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)