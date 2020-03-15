Центърът на Нетания по време на "короната"

ОПАШКА пред магазин...Върна ме 52+ г' назад, в София по време на соц'а, когато чат'пат "пускаха нещо". И естествено имаше опашки. Тази опашка е по друга причина: В някои по малки по площ магазини ограничават броя на клиентите вътре, и другите чакат на опашка отвън. В случая това е "руски" (демек некашерен) магазин в центъра, с по възрастна клиентура.

© аз

ОПАШКА пред магазин...Върна ме 52+ г' назад, в София по време на соц'а, когато чат'пат "пускаха нещо". И естествено имаше опашки. Тази опашка е по друга причина: В някои по малки по площ магазини ограничават броя на клиентите вътре, и другите чакат на опашка отвън. В случая това е "руски" (демек некашерен) магазин в центъра, с по възрастна клиентура.



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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на nessarox
    nessarox
    Рейтинг: 1347 Неутрално

    При Вас е топло, както виждам, дано се разминете с Короната с минимални поражения.

    Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)




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