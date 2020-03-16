COVID-19 вече и в гората

Снимка на сърна от фотолов по време на COVID-19<br /> <br /> Снимката е &quot;малко&quot; манипулирана и има единствено за цел подобряване на настроението и повдигане на духа на читателите на &quot;Дневник&quot; в тези трудни за страната времена.<br /> <br /> Пазете се и спазвайте указанията на правителството и здравните власти! Бъдете здрави!

© Иван Филдишев

Снимка на сърна от фотолов по време на COVID-19

Снимката е "малко" манипулирана и има единствено за цел подобряване на настроението и повдигане на духа на читателите на "Дневник" в тези трудни за страната времена.

Пазете се и спазвайте указанията на правителството и здравните власти! Бъдете здрави!



Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 1744 Неутрално

    Бременна е, Май месец ще ражда.

  2. 2 Профил на Таралеж
    Таралеж
    Рейтинг: 2453 Неутрално

    +

  3. 3 Профил на dokker
    dokker
    Рейтинг: 443 Весело

    Не. Това е откъс от "Спешно отделение" за животни.

  4. 4 Профил на zz_s
    zz_s
    Рейтинг: 998 Весело

    +

    "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
  5. 5 Профил на Bramasole
    Bramasole
    Рейтинг: 3475 Весело

    Ако перифразираме Достоевски, хуморът ще спаси света! :)

    "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
  6. 6 Профил на fildi
    fildi
    Рейтинг: 528 Весело

    Радвам се, че ви допадна закачката ми! :-)

    До коментар [#5] от "Bramasole":
    Не трябва да се оставяме да падаме духом и затова си позволих да поразчупя малко темата, колкто и сериозна да е тя :-)

    For as he thinketh in his heart, so is he;




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
нагоре
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK