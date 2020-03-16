COVID-19 вече и в гората

Валидна: от 09 мар, 2020 до 06 апр, 2020
Населено място: Други в България
Компания: АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД
Валидна: от 09 мар, 2020 до 06 апр, 2020
Населено място: София
Валидна: от 06 мар, 2020 до 03 апр, 2020
Населено място: София
Компания: Economedia
Валидна: от 06 мар, 2020 до 03 апр, 2020
Населено място: София
Компания: Ognyanovo K AD
442Рейтинг: 1744 Неутрално
Бременна е, Май месец ще ражда.
ТаралежРейтинг: 2453 Неутрално
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dokkerРейтинг: 443 Весело
Не. Това е откъс от "Спешно отделение" за животни.
zz_sРейтинг: 998 Весело
+"Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
BramasoleРейтинг: 3475 Весело
Ако перифразираме Достоевски, хуморът ще спаси света! :)"Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
fildiРейтинг: 528 Весело
Радвам се, че ви допадна закачката ми! :-)For as he thinketh in his heart, so is he;
До коментар [#5] от "Bramasole":
Не трябва да се оставяме да падаме духом и затова си позволих да поразчупя малко темата, колкто и сериозна да е тя :-)