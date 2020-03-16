COVID-19 вече и в гората

Снимка на сърна от фотолов по време на COVID-19



Снимката е "малко" манипулирана и има единствено за цел подобряване на настроението и повдигане на духа на читателите на "Дневник" в тези трудни за страната времена.



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