Добре дошъл

Валидна: от 19 мар, 2020 до 16 апр, 2020
Населено място: Други в чужбина
Компания: Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност - ENISA
Валидна: от 09 мар, 2020 до 06 апр, 2020
Населено място: София
Валидна: от 09 мар, 2020 до 06 апр, 2020
Населено място: Други в България
Компания: АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД
Валидна: от 06 мар, 2020 до 03 апр, 2020
Населено място: София
Компания: Ognyanovo K AD
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5986 Неутрално
+++ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
hamiltonfРейтинг: 4723 Весело
До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":Кой продаде къщата, дарена от проф. Елисавета Карамихайлова на катедра физика към СУ, а впоследстие на нейно място бе построен хотел? Кой/и са тези престъпници?!
На 4 метра от мен, "маниачето", и не мръдна. По близка среща със щъркел не съм имал.
nema_labavoРейтинг: 1920 Неутрално
Снимай и автомобила де, да е ясна умората и безстрашето на добрия гост :)
koko65bgРейтинг: 1045 Неутрално
Юнашко пиле!
DDRРейтинг: 3430 Весело
Бун венит!😉Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.