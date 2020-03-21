Добре дошъл

Много изморен, нито размера на автомобила, нито шума на двигателя не го подплашиха.

© hamiltonf

Много изморен, нито размера на автомобила, нито шума на двигателя не го подплашиха.



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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5986 Неутрално

    +++

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4723 Весело

    До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

    На 4 метра от мен, "маниачето", и не мръдна. По близка среща със щъркел не съм имал.

    Кой продаде къщата, дарена от проф. Елисавета Карамихайлова на катедра физика към СУ, а впоследстие на нейно място бе построен хотел? Кой/и са тези престъпници?!
  3. 3 Профил на nema_labavo
    nema_labavo
    Рейтинг: 1920 Неутрално

    Снимай и автомобила де, да е ясна умората и безстрашето на добрия гост :)

  4. 4 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1045 Неутрално

    Юнашко пиле!

  5. 5 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 3430 Весело

    Бун венит!😉

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.




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