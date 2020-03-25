Читателска фотогалерия: Дезинфекция на вход

Икономистът Владимир Каролев е задържан за нарушаване на карантината в Банско 20:58, 24 мар 20 / България 166
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5671 Неутрално
Ние си дезинфекцираме сами. А тази фирма НЕ работи за Мерси !!!ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
дерибеевРейтинг: 3445 Неутрално
До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
При нас го прави фирма "професионален домоуправител" два пъти дневно
Депутат 241Рейтинг: 2534 Неутрално
До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":“Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
Кмете, я сподели с какво лично ТИ дезинфектираш входа си?
Нека почерпим малко челен опит...
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5671 Неутрално
До коментар [#3] от "Депутат 241":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
С дезинфектант.
Дончо КолевРейтинг: 13 Неутрално
До коментар [#3] от "Депутат 241":
натриев хипохлорид , има го в "професионална" концентрация, има го и по щандове "битова химия" , 0,3 %
ГруюРейтинг: 366 Неутрално
С такова "поливане" с белина, ще измрат и клиентите :)