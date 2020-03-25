Читателска фотогалерия: Дезинфекция на вход

 
Благодарност към фирмата, осигурила безвъзмездно дезинфекция на входа ни.

© Ралица Аспарухова

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Благодарност към фирмата, осигурила безвъзмездно дезинфекция на входа ни.
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Благодарност към фирмата осигурила безвъзмездно дезинфекция на входа ни.
виж повече
Благодарност към фирмата осигурила безвъзмездно дезинфекция на входа ни.
виж повече
Благодарност към фирмата, осигурила безвъзмездно дезинфекция на входа ни.
виж повече
Благодарност към фирмата, осигурила безвъзмездно дезинфекция на входа ни.
виж повече
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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5671 Неутрално

    Ние си дезинфекцираме сами. А тази фирма НЕ работи за Мерси !!!

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3445 Неутрално

    До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

    При нас го прави фирма "професионален домоуправител" два пъти дневно

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  3. 3 Профил на Депутат 241
    Депутат 241
    Рейтинг: 2534 Неутрално

    До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":
    Кмете, я сподели с какво лично ТИ дезинфектираш входа си?
    Нека почерпим малко челен опит...

    “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
  4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5671 Неутрално

    До коментар [#3] от "Депутат 241":

    С дезинфектант.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  5. 5 Профил на Дончо Колев
    Дончо Колев
    Рейтинг: 13 Неутрално

    До коментар [#3] от "Депутат 241":

    натриев хипохлорид , има го в "професионална" концентрация, има го и по щандове "битова химия" , 0,3 %

  6. 6 Профил на Грую
    Грую
    Рейтинг: 366 Неутрално

    До коментар [#3] от "Депутат 241":натриев хипохлорид , има го в "професионална" концентрация, има го и по щандове "битова химия" , 0,3 %
    —цитат от коментар 5 на Дончо Колев


    С такова "поливане" с белина, ще измрат и клиентите :)





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