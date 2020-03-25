Днес на улица "Пиротска"

Днес на улица "Пиротска"

© Веселин Вучков

Днес на улица "Пиротска"



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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на virtual brain
    virtual brain
    Рейтинг: 1534 Весело

    Търсим персонал, който да не работи? 🤔
    Ако е и горе долу добре платено... Що, не?👍😁

    АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
  2. 2 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 6922 Неутрално

    Борба за оцеляване

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest




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