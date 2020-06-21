Ахтопол - град на любовта - прекрасно място за ваканция с деца

Централната улица на Ахтопол - уютно, патриархално място

© Бунгало Дафина Ахтопол

Централната улица на Ахтопол - уютно, патриархално място



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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 6250 Неутрално

    Хубаво би било за целите на рекламата и един ценоразпис на основните туристически услуги за сезон 2020.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на liz31552545
    liz31552545
    Рейтинг: 315 Неутрално

    Тази статия Ангелкова ли я поръчва?





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