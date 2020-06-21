Ахтопол - град на любовта - прекрасно място за ваканция с деца

Валидна: от 03 юни, 2020 до 01 юли, 2020
Населено място: София
Компания: Британско-българската бизнес асоциация
Валидна: от 19 юни, 2020 до 03 юли, 2020
Населено място: София
Валидна: от 19 юни, 2020 до 03 юли, 2020
Населено място: София
Валидна: от 19 юни, 2020 до 03 юли, 2020
Населено място: София
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 6250 Неутрално
Хубаво би било за целите на рекламата и един ценоразпис на основните туристически услуги за сезон 2020.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
liz31552545Рейтинг: 315 Неутрално
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