Новият вход на Западен парк е леко крив

Входа на западен парк

© Мартин Милиев

Входа на западен парк



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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на Bedtime for Democracy
    Bedtime for Democracy
    Рейтинг: 1347 Весело

    ХУБАВО Е....

    на вас ли да ви обяснявам че и земята Е КРИВА... ето и най точното доказателство...

    аман от плоскоземци

    Pure Chewing Satisfaction
  2. 2 Профил на dohco
    dohco
    Рейтинг: 494 Любопитно

    Сега що е крив, после що се събират локви... както винаги - няма угодия...

    Най-добрите неща в живота идват безплатно...
  3. 3 Профил на vhv
    vhv
    Рейтинг: 2378 Весело

    #Видими"резултати" - гарантирано от ге.п

  4. 4 Профил на stanimirkou
    stanimirkou
    Рейтинг: 1186 Неутрално

    Все недоволни!





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