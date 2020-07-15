Новият вход на Западен парк е леко крив

Валидна: от 13 юли, 2020 до 10 авг, 2020
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 13 юли, 2020 до 10 авг, 2020
Населено място: Варна
Компания: KPMG
Валидна: от 02 юли, 2020 до 30 юли, 2020
Населено място: София
Компания: БНБ
Валидна: от 02 юли, 2020 до 30 юли, 2020
Населено място: София
Компания: БНБ
Bedtime for DemocracyРейтинг: 1347 Весело
ХУБАВО Е....Pure Chewing Satisfaction
на вас ли да ви обяснявам че и земята Е КРИВА... ето и най точното доказателство...
аман от плоскоземци
dohcoРейтинг: 494 Любопитно
Сега що е крив, после що се събират локви... както винаги - няма угодия...Най-добрите неща в живота идват безплатно...
vhvРейтинг: 2378 Весело
#Видими"резултати" - гарантирано от ге.п
stanimirkouРейтинг: 1186 Неутрално
Все недоволни!