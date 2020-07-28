А непослушните деца...

Валидна: от 24 юли, 2020 до 21 авг, 2020
Населено място: София
Компания: БНБ
Валидна: от 22 юли, 2020 до 19 авг, 2020
Населено място: София
Компания: Cushman&Wakefield Forton
Валидна: от 16 юли, 2020 до 13 авг, 2020
Населено място: София
Валидна: от 13 юли, 2020 до 10 авг, 2020
Населено място: София
Компания: KPMG
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5527 Неутрално
Тъп опит за хумор по бюргерски !ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
slonscoРейтинг: 985 Неутрално
"Децата без родителски контрол получават безплатно двойно кафе, шоколад, бонбони и бездомно кученце" по ми е по вкуса.
spiegelРейтинг: 1992 Неутрално
Персоналът се е напатил от родители.
https://www.youtube.com/watch?v=tVp84sztPX0
wwwto4kacomРейтинг: 439 Неутрално
Много свежо:)
Но не е за всеки ....
hamiltonfРейтинг: 4185 Весело
Ако отиде една ромска фамилия с 11 деца, "цирка" ще се види в чудо...Скоростен индекс "Y"
Свежо!
deafРейтинг: 3050 Весело
Този частен пивовар чувал ли е думата "аниматор"?
Боян ТаксировРейтинг: 1316 Неутрално
Няма деца - няма проблем.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
****
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
venci4Рейтинг: 1358 Неутрално
Такси, на вас гейовете скоро ще ве разрешат да осиновявате, не се ко̀си... Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
Митко ПалаузоффРейтинг: 554 Неутрално
По гей партитата на децата се обръща специално внимание и средата е стимулираща - там е мястото на децата, а не по разни кръчми и ресторанти, където хетеросексуалните дават лош пример на дечицата.