А непослушните деца...

Много родители смятат, че кръчмата или ресторантът са място за игра и забавления на техните деца.<br /><br />Предупредителен надпис поставен на видно място в кръчма-ресторант към един малък частен пивовар: "Предупреждение! Децата, оставени без надзор, ще бъдат продадени на цирк!"

© DDR

Много родители смятат, че кръчмата или ресторантът са място за игра и забавления на техните деца.

Предупредителен надпис поставен на видно място в кръчма-ресторант към един малък частен пивовар: "Предупреждение! Децата, оставени без надзор, ще бъдат продадени на цирк!"



Коментари (10)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5527 Неутрално

    Тъп опит за хумор по бюргерски !

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на slonsco
    slonsco
    Рейтинг: 985 Неутрално

    "Децата без родителски контрол получават безплатно двойно кафе, шоколад, бонбони и бездомно кученце" по ми е по вкуса.

  3. 3 Профил на spiegel
    spiegel
    Рейтинг: 1992 Неутрално

    Персоналът се е напатил от родители.

    https://www.youtube.com/watch?v=tVp84sztPX0

  4. 4 Профил на wwwto4kacom
    wwwto4kacom
    Рейтинг: 439 Неутрално

    Тъп опит за хумор по бюргерски !
    —цитат от коментар 1 на КМЕТ В СЯНКА


    Много свежо:)
    Но не е за всеки ....

  5. 5 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4185 Весело

    Ако отиде една ромска фамилия с 11 деца, "цирка" ще се види в чудо...
    Свежо!

    Скоростен индекс "Y"
  6. 6 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 3050 Весело

    Този частен пивовар чувал ли е думата "аниматор"?

  7. 7 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1316 Неутрално

    Няма деца - няма проблем.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  8. 8
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  9. 9 Профил на venci4
    venci4
    Рейтинг: 1358 Неутрално

    Няма деца - няма проблем.
    —цитат от коментар 7 на Боян Таксиров


    Такси, на вас гейовете скоро ще ве разрешат да осиновявате, не се ко̀си...

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
  10. 10 Профил на Митко Палаузофф
    Митко Палаузофф
    Рейтинг: 554 Неутрално

    По гей партитата на децата се обръща специално внимание и средата е стимулираща - там е мястото на децата, а не по разни кръчми и ресторанти, където хетеросексуалните дават лош пример на дечицата.





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