А непослушните деца...

Много родители смятат, че кръчмата или ресторантът са място за игра и забавления на техните деца.



Предупредителен надпис поставен на видно място в кръчма-ресторант към един малък частен пивовар: "Предупреждение! Децата, оставени без надзор, ще бъдат продадени на цирк!"