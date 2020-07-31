Дончев за последния запис на Борисов: възможно е да сме водили подобен разговор 18:33, 30 юли 20 / България 231
MushichkaРейтинг: 139 Неутрално
И кво за тая кошница?
Боян ТаксировРейтинг: 1506 Неутрално
До коментар [#1] от "Mushichka":mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Ами нищо. Кой както го тълкува и припознае.
Това форума открай време се е превърнал в поле за упражнения на кръжочници по психология - иначе казано пълни некадърници и смешници, но ентусиасти :)
Willy MesserschmittРейтинг: 4583 Любопитно
Е кво ?Спомен по соца?До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
historamaРейтинг: 4360 Неутрално
Често (2-3 годишно) един сравнително млад господин разхожда своя Москвич 407 (двецветните - зелено и бяло-кремаво), много добре възстановен, включ и радиото е на мястото (не знам дали работи?). Та тоя москвич май повече заслужава адмирации отколкото тази лада!
Пипера е много лютРейтинг: 676 Весело
Класика отпреди 40 години.https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
koliok5Рейтинг: 300 Неутрално
Мокър социалистически сън :) Преди 40 години си беше премиум машина :)