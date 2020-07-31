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Карикатурите на Кути - все така (уви!) актуални

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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на Mushichka
    Mushichka
    Рейтинг: 139 Неутрално

    И кво за тая кошница?

  2. 2 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1506 Неутрално

    До коментар [#1] от "Mushichka":

    Ами нищо. Кой както го тълкува и припознае.
    Това форума открай време се е превърнал в поле за упражнения на кръжочници по психология - иначе казано пълни некадърници и смешници, но ентусиасти :)

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  3. 3 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 4583 Любопитно

    Е кво ?Спомен по соца?

    До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
  4. 4 Профил на historama
    historama
    Рейтинг: 4360 Неутрално

    Често (2-3 годишно) един сравнително млад господин разхожда своя Москвич 407 (двецветните - зелено и бяло-кремаво), много добре възстановен, включ и радиото е на мястото (не знам дали работи?). Та тоя москвич май повече заслужава адмирации отколкото тази лада!

  5. 5 Профил на Пипера е много лют
    Пипера е много лют
    Рейтинг: 676 Весело

    Класика отпреди 40 години.

    https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
  6. 6 Профил на koliok5
    koliok5
    Рейтинг: 300 Неутрално

    Мокър социалистически сън :) Преди 40 години си беше премиум машина :)





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