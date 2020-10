Дипломи от Карловият университет - от преди 88 години

Диплома на магистърка фармацевт завършила Карловият университет в Прага през 1934 година. Явно тогава не е било проблем жена да завърши висше образование, да упражнява успешно професията си и да е многодетна майка.

Текста на дипломата е на латински, с помоща на гугъл драйв е прехвърлен отснимка на текст:



RESPUBLICA BOHEMOSLOVENICA

NOS DECANUS ET FACULTAS MEDICA

IN ANTIQUISSIMA AC CELEBERRIMA

UNIVERSITATE CAROLINA

OMNIBUS ET SINGULIS NOTUM FACIMUS

DOMINAM

ORIUNDAM IN

POSTQUAM PRAELECTIONES PUBLICAS AD MAGISTRI ARTIS PHARMACEUTICAE DIGNITATEM RITE IMPETRANDAM PRAESCRIPTAS, QUAE IN HAC UNIVERSITATE HABENTUR DE PHYSICA, DE BOTANICE, DE CHEMIA ET GENERALI ET ANALYTICA ET PHARMACEUTICA, DENIQUE DE PHARMACOGNOSIA, FREQUENTAVIT ATQUE EXERCITIIS, QUAE CUM DISCIPLINA CHEMICA ET PHARMACOGNOSTICA CONIUNCTA SUNT, DILIGENTISSIME OPERAM DEDIT, EXAMINA, QUAE ANTECEDUNT AD PHYSICAM, BOTANICEN CHEMIAMQUE GENERALEM PERTINENTIA AC DEINDE EXAMEN RIGOROSUM PHARMACEUTICUM LEGE CONSTITUTUM PROSPERO CUM EVENTU SUBIISSE ATQUE IN OMNIBUS EIUS PARTIBUS SATISFECISSE.

QUARE EAM

ARTIS PHARMACEUTICAE MAGISTRAM

AGNOSCIMUS APPROBAMUS DECLARAMUS, EA TAMEN CONDITIONE, UT PRO SPONSIONE SOLLEMNITER NOBIS DATA LEGES UNIVERSITATIS FACULTATISQUE

NOSTRAE SEMPER ET UBIQUE RELIGIOSE OBSERVET.

CUIUS REI DOCUMENTUM HOC EI DIPLOMA EXHIBEMUS FACULTATIS NOSTRAE SIGILLO ET SUBSCRIPTIONE

DECANI ET PROFESSORIS CHBMIAE MUNITUM.

DATUM PRAGAE DIE vicesimo quinto m. Juni anno 1934



PROFESSOR DECANUS FACULTATIS MEDICAE