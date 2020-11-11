Айдемирски манастир "Покров Богородичен"

 
Айдемирският манастир се намира в близост до с. Айдемир, на около 7 км от Силистра.<br /><br />Любопитно за тези, които мислят, че в България не се строят нови манастири - той е построен през 1996 г.

© karabastun

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Айдемирският манастир се намира в близост до с. Айдемир, на около 7 км от Силистра.<br /><br />Любопитно за тези, които мислят, че в България не се строят нови манастири - той е построен през 1996 г.
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Манастирският двор представлява изключително красива и добре поддържана цветна градина с голяма асма.
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Манастирът е посещаван от хора от цялата страна, както и от чужденци. Правят се различни служби и ритуали, кръщенета и венчавки.
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През 2001 г. четирима студенти от специалност "Иконография", от Великотърновския университет изписват храма.
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В църквата могат да се видят иконите на 12 светци (от Дуросторум, - днешна Силистра), както и мощите на един от тях - Св. Тезий.
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Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на kvasimodo
    kvasimodo
    Рейтинг: 1621 Неутрално

    Районът е интересен. Освен манастира посетете и ез. Срлебърна ипо-малко известното блато на Малък Преславец.

    "Което беше порок стана обичай" - Сенека
  2. 2 Профил на kesh
    kesh
    Рейтинг: 1628 Неутрално

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
  3. 3 Профил на Gunners
    Gunners
    Рейтинг: 1391 Неутрално

    Приказен манастир.

  4. 4 Профил на Gunners
    Gunners
    Рейтинг: 1391 Неутрално

    Приказен манастир.

  5. 5 Профил на Gunners
    Gunners
    Рейтинг: 1391 Неутрално

    Приказен манастир.

  6. 6 Профил на Gunners
    Gunners
    Рейтинг: 1391 Неутрално

    Приказен манастир.





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