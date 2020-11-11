Айдемирски манастир "Покров Богородичен"

© karabastun
karabastun
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Районът е интересен. Освен манастира посетете и ез. Срлебърна ипо-малко известното блато на Малък Преславец.
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Приказен манастир.
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kvasimodoРейтинг: 1621 Неутрално
Районът е интересен. Освен манастира посетете и ез. Срлебърна ипо-малко известното блато на Малък Преславец."Което беше порок стана обичай" - Сенека
keshРейтинг: 1628 Неутрално
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
GunnersРейтинг: 1391 Неутрално
Приказен манастир.
GunnersРейтинг: 1391 Неутрално
Приказен манастир.
GunnersРейтинг: 1391 Неутрално
Приказен манастир.
GunnersРейтинг: 1391 Неутрално
Приказен манастир.