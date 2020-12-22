Пловдив - столица на културата

 
Не съм ги търсил нарочно.<br /><br />На снимката:<br />В двора на църквата ''Св. св. Кирил и Методий''...

© karabastun

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Не съм ги търсил нарочно.<br /><br />На снимката:<br />В двора на църквата ''Св. св. Кирил и Методий''...
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Не знам какво е било... - от другата страна на Дома на младоженците...
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На бул. ''Шести септември'', кръстовището с ''Руски''...
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Няма покрив,
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но се обитава...
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karabastun

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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на dma12587967
    dma12587967
    Рейтинг: 1090 Неутрално

    Добри попадения, но си пропусналедни от "най-културните" постройки - тютютневите складове.

  2. 2 Профил на charlesdegaulle
    charlesdegaulle
    Рейтинг: 1401 Разстроено

    Красота!!





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