Пловдив - столица на културата

© karabastun
karabastun
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Добри попадения, но си пропусналедни от "най-културните" постройки - тютютневите складове.
Красота!!
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dma12587967Рейтинг: 1090 Неутрално
Добри попадения, но си пропусналедни от "най-културните" постройки - тютютневите складове.
charlesdegaulleРейтинг: 1401 Разстроено
Красота!!