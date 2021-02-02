 
Да продължим виртуалните пътешествия.<br /><br />Анта̀лия е град на средиземноморското крайбрежие на Турция. Пети по големина - население над два и половин милиона души.

© karabastun

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Да продължим виртуалните пътешествия.<br /><br />Анта̀лия е град на средиземноморското крайбрежие на Турция. Пети по големина - население над два и половин милиона души.
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Градът е разположен между планина и средиземноморското крайбрежие.
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Районът на града е изпълнен с множество археологически и исторически обекти.
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Притежава красива плажна ивица. Анталия е един от важните центрове на така наречената Турска ривиера.
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Повечето от хората тук печелят доходите си от туризма.
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karabastun

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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на kesh
    kesh
    Рейтинг: 1637 Весело

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    България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
  2. 2 Профил на Valeria
    Valeria
    Рейтинг: 896 Неутрално

    Добро виртуално пътешествие.

  3. 3 Профил на kasko
    kasko
    Рейтинг: 710 Любопитно

    Колегата Ети какво те черпи ?

    Колективното вземане на решение налага споделяне на колективна отговорност.




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