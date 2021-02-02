© karabastun
karabastun
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
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Добро виртуално пътешествие.
Колегата Ети какво те черпи ?
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keshРейтинг: 1637 Весело
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
ValeriaРейтинг: 896 Неутрално
Добро виртуално пътешествие.
kaskoРейтинг: 710 Любопитно
Колегата Ети какво те черпи ?Колективното вземане на решение налага споделяне на колективна отговорност.