Бъдещото трасе на бул. "Западна тангента" (видео от дрон) Facebook Twitter Viber Още възможности за споделяне LinkedIn Email 14:40, 05 фев 21, 956 12 © vb Въздушно видео по бъдещото трасе на бул. "Западна тангента" в кв. "Овча купел", София.Към момента е изградена малка част от трасето, която играе ролята на буферен паркинг на метростанция "Мизия/Нов Български университет". Видео Facebook Twitter Viber Още възможности за споделяне LinkedIn Email 12 Коментара > Още по темата Строителство на софийски околовръстен път (видео от дрон)Обзор на строителни обекти в София за 2020 (видео с дрон)Есен в парк "Въртопо", София (видео от дрон)Изграждането на автомагистрала "Струма" (видео от дрон)Модернизация на жп линията София - Елин Пелин (дрон видео от участъка Централна гара - Изида - Сточна гара - гара Подуяне) Още от Новини от вас Мармарис 09:54, 05 фев 21 / Новини от вас 22 Аквариум - Анталия - част II 16:53, 04 фев 21 / Новини от вас 7 Аквариум - Анталия 09:41, 04 фев 21 / Новини от вас 23 Още от Дневник Атанас Скатов е загинал след падане в подножието на К2 (обновена в 13.04 ч.) 10:38, 05 фев 21 / Спорт 149 Варненският областен управител е продал почти декар от Морската градина 07:15, 05 фев 21 / България 111 Съдебният съвет иска почивен имот с хотели, ресторант и басейн с барбекю за прокуратурата 19:18, 04 фев 21 / България 57 Назаем от ... Чиста енергия - висока доходност 13:50, 05 фев 21 / Инвестиции 0 Фотоистория: Присъдата, която превърна Навални в политически мъченик 14:00, 05 фев 21 / Фотогалерии 0 Винарска изба "Брестовица": Кооперативно вино по френски 09:21, 02 фев 21 / Новини 0
DankolРейтинг: 766 Неутрално
Няма ли да се разбутат катуните във Факултета и трънките покрай Западен парк!? Сега ще ревнат зелените и защитниците на правата на малцинствата .
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 6013 Неутрално
Хубаво е да има тангенти, байпасове и рингове, но не да бъдат постоянно в ремонт..."Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
zoРейтинг: 801 Весело
Хубаво е...... да има и български език :)
А това нещо дори не е в проект даже, така че просто ни показват само нещо, което може би евентуално да стане. ITV: Saudi Arabia Uncovered https://www.youtube.com/watch?v=NLtLeK7YLGY
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5265 Неутрално
До коментар [#1] от "Dankol":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Защо бавите Западен парк?
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5265 Неутрално
До коментар [#1] от "Dankol":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Защо бавите Западен парк?
zoРейтинг: 801 Гневно
А да не забравяме, че години вече след пускането на северната още има несвързани квартали с нея и отбивките стоят затворени. Видими резултати!ITV: Saudi Arabia Uncovered https://www.youtube.com/watch?v=NLtLeK7YLGY
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5265 Неутрално
До коментар [#6] от "zo":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Оправиха ли пропадането на Северната?
keshРейтинг: 1807 Весело
......БРАВО на БАЦКО........!!!!!......АДМИРАЦИИ.......България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
pepiskyРейтинг: 123 Неутрално
Този въпрос изискваше подробна статия с факти и документи.
Само така могат да се правят смислени коментари.
КоркиРейтинг: 2695 Неутрално
Вместо да задаваш умни въпроси, защо не се разходищ да видиш колко добре е направен. Сега текат само довършителни дейности. Логично откриването трябва да бъде около изборите. Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5265 Неутрално
До коментар [#10] от "Корки":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
колко години?
boevbisserРейтинг: 3297 Весело
В осмия мандат на Фандъкова пуснаха половината трасе....
Майтап, Кмете.