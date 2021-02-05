Бъдещото трасе на бул. "Западна тангента" (видео от дрон)

Въздушно видео по бъдещото трасе на бул. "Западна тангента" в кв. "Овча купел", София.<br /><br />Към момента е изградена малка част от трасето, която играе ролята на буферен паркинг на метростанция "Мизия/Нов Български университет". <a href="https://youtu.be/Sx6vG-zsV3s" target="_blank">Видео</a><br /><br />

© vb

Въздушно видео по бъдещото трасе на бул. "Западна тангента" в кв. "Овча купел", София.

Към момента е изградена малка част от трасето, която играе ролята на буферен паркинг на метростанция "Мизия/Нов Български университет". Видео



Коментари (12)
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  1. 1 Профил на Dankol
    Dankol
    Рейтинг: 766 Неутрално

    Няма ли да се разбутат катуните във Факултета и трънките покрай Западен парк!? Сега ще ревнат зелените и защитниците на правата на малцинствата .

  2. 2 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 6013 Неутрално

    Хубаво е да има тангенти, байпасове и рингове, но не да бъдат постоянно в ремонт...

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  3. 3 Профил на zo
    zo
    Рейтинг: 801 Весело

    Хубаво е да има тангенти, байпасове и рингове
    —цитат от коментар 2 на Незнайко в Слънчевия град


    Хубаво е...... да има и български език :)

    А това нещо дори не е в проект даже, така че просто ни показват само нещо, което може би евентуално да стане.

    ITV: Saudi Arabia Uncovered https://www.youtube.com/watch?v=NLtLeK7YLGY
  4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5265 Неутрално

    До коментар [#1] от "Dankol":

    Защо бавите Западен парк?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5265 Неутрално

    До коментар [#1] от "Dankol":

    Защо бавите Западен парк?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  6. 6 Профил на zo
    zo
    Рейтинг: 801 Гневно

    А да не забравяме, че години вече след пускането на северната още има несвързани квартали с нея и отбивките стоят затворени. Видими резултати!

    ITV: Saudi Arabia Uncovered https://www.youtube.com/watch?v=NLtLeK7YLGY
  7. 7 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5265 Неутрално

    До коментар [#6] от "zo":

    Оправиха ли пропадането на Северната?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  8. 8 Профил на kesh
    kesh
    Рейтинг: 1807 Весело

    ......БРАВО на БАЦКО........!!!!!......АДМИРАЦИИ.......

    България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
  9. 9 Профил на pepisky
    pepisky
    Рейтинг: 123 Неутрално

    Този въпрос изискваше подробна статия с факти и документи.
    Само така могат да се правят смислени коментари.

  10. 10 Профил на Корки
    Корки
    Рейтинг: 2695 Неутрално

    До коментар [#1] от "Dankol":Защо бавите Западен парк?
    —цитат от коментар 4 на КМЕТ В СЯНКА


    Вместо да задаваш умни въпроси, защо не се разходищ да видиш колко добре е направен. Сега текат само довършителни дейности. Логично откриването трябва да бъде около изборите.

    Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
  11. 11 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5265 Неутрално

    До коментар [#10] от "Корки":

    колко години?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  12. 12 Профил на boevbisser
    boevbisser
    Рейтинг: 3297 Весело

    В осмия мандат на Фандъкова пуснаха половината трасе....
    Майтап, Кмете.





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