Посещение на Троя

© karabastun
karabastun
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
😂😂😂😂 Смехория...
Ленчето видя ли я? И каква е разликата между Троя и Троян? Троя ли е кръстена на Троян или обратното?
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А после само ние сме градели история с Итонг и Стериопор,
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EU FighterРейтинг: 653 Неутрално
😂😂😂😂 Смехория...
blondofilРейтинг: 3001 Неутрално
Ленчето видя ли я? И каква е разликата между Троя и Троян? Троя ли е кръстена на Троян или обратното?
keshРейтинг: 1811 Весело
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
dedolibenРейтинг: 2339 Неутрално
А после само ние сме градели история с Итонг и Стериопор,"Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III