Посещение на Троя

 
Да продължим виртуалните пътешествия...<br /><br />Само на 300 километра от българската граница се намират руините на легендарната Троя. Има голям паркинг.

© karabastun

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Да продължим виртуалните пътешествия...<br /><br />Само на 300 километра от българската граница се намират руините на легендарната Троя. Има голям паркинг.
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Непосредствено до входа за привличане на туристи през 70-те години е издигнат дървен макет на Троянския кон.
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Може да влезете в него и да се почувствате като герой, който се крие в това дървено съоръжение, с чиято помощ Одисей и ахейците превземат могъщия град.
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Троя е била унищожавана и възстановявана много пъти. Смята се, че част от легендарните стени, който са описани в "Илиада" на Омир, са там и все още са непокътнати.
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Обличането на костюми и снимките с мечове са неизбежна част от преживяването на Троя.
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karabastun

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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на EU Fighter
    EU Fighter
    Рейтинг: 653 Неутрално

    😂😂😂😂 Смехория...

  2. 2 Профил на blondofil
    blondofil
    Рейтинг: 3001 Неутрално

    Ленчето видя ли я? И каква е разликата между Троя и Троян? Троя ли е кръстена на Троян или обратното?

  3. 3 Профил на kesh
    kesh
    Рейтинг: 1811 Весело

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
  4. 4 Профил на dedoliben
    dedoliben
    Рейтинг: 2339 Неутрално

    А после само ние сме градели история с Итонг и Стериопор,

    "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III




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