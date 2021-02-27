Сбогом на зимния сън

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Те не намирисват ли малко?
И какво като не спи зимен сън. От сън спомени няма.
До коментар [#1] от "Един вампир броди из Европа":Не е малко. :)
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Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 2946 Неутрално
Те не намирисват ли малко?Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
half truthРейтинг: 1924 Неутрално
И какво като не спи зимен сън. От сън спомени няма.
ikar_01Рейтинг: 1031 Неутрално
До коментар [#1] от "Един вампир броди из Европа":
Не е малко. :)