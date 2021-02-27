Сбогом на зимния сън

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Язовеца Ружето обитава малка къщичка в Софийската зооградина. Тя е представител на сем. Порови, единствените спящи зимен сън.
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Язовеца може да се отглежда като домашен любимец, враг е на пчелите.
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Ружето тъси приятели. Клетката му е чистичка и съвсем не мирише. Е може да понасмръдва отблизо но кой ще ходи да го целува ;-))
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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 2946 Неутрално

    Те не намирисват ли малко?

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
  2. 2 Профил на half truth
    half truth
    Рейтинг: 1924 Неутрално

    И какво като не спи зимен сън. От сън спомени няма.

  3. 3 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 1031 Неутрално

    До коментар [#1] от "Един вампир броди из Европа":

    Не е малко. :)





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