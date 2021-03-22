 
Синая е град, високопланински ски курорт в окръг Прахова, област Влахия, Румъния. Градът се намира в северната част на Влахия , на 10-ина км южно от историко-географската област Трансилвания и на 120 км северно от столицата Букурещ.

© karabastun

увеличи
Синая е град, високопланински ски курорт в окръг Прахова, област Влахия, Румъния. Градът се намира в северната част на Влахия , на 10-ина км южно от историко-географската област Трансилвания и на 120 км северно от столицата Букурещ.
виж повече
Получава своето име от манастира Синая, около който е възникнал. За първи път Синая е споменат, като планински курорт през 1869 година, когато е построен първият хотел...
виж повече
Тук освен многото богаташки къщи от миналото е и старото казино, известно като румънското Монте Карло!
виж повече
Зимите са меки, но снежни! Климатът е субалпийски с прохладни лета - има и много добри туристически пешеходни маршрути.
виж повече
Многобройните лифтове и системата от ски писти създават много добри условия за практикуване на зимни спортове!
виж повече
, 1149

karabastun

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Фотогалерия: Вулкан се активизира след 900 години

Фотогалерия: Вулкан се активизира след 900 години

виж повече
Фотогалерия: "В България глупостта е толкова глупава" и още комиси

Фотогалерия: "В България глупостта е толкова глупава" и още комиси

виж повече
Фотогалерия: Замърсените води по света

Фотогалерия: Замърсените води по света

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: Замърсените води по света

Фотогалерия: Замърсените води по света

виж повече
Фотогалерия: "В България глупостта е толкова глупава" и още комиси

Фотогалерия: "В България глупостта е толкова глупава" и още комиси

виж повече
Синая

Синая

виж повече
Коментари (7)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4734 Неутрално

    Така ще стане и България ако изгоним ГЕРБ от властта.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5625 Весело

    Буна диминеаца!
    Че фаче?

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  3. 3 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5625 Неутрално

    До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Не "ако", а "като"..

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  4. 4 Профил на гарата
    гарата
    Рейтинг: 655 Разстроено

    Дота облагородено изглежда, не е като Банско или Смолян.

  5. 5 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8511 Неутрално

    Синая прилича много на Боровец. Комплекс от хотели, кои по – луксозни, кои не чак толкова, сергии, магазини.

    [email protected]
  6. 6 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8511 Неутрално

    Най-известната забележителност в Синая е замъкът Пелеш.

    [email protected]
  7. 7 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8511 Неутрално

    Той не е средновековен, а е построен в края на 19 век в старовремски стил. Бил е резиденция на румънския крал Карол I.

    [email protected]




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.