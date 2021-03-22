Жертвите и заразените с коронавируса по света от март 2020 г. досега (карта) 22:12, 21 мар 21 / Свят 696
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4734 Неутрално
Така ще стане и България ако изгоним ГЕРБ от властта.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5625 Весело
Буна диминеаца!"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
Че фаче?
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5625 Неутрално
До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
Не "ако", а "като"..
гаратаРейтинг: 655 Разстроено
Дота облагородено изглежда, не е като Банско или Смолян.
karabastunРейтинг: 8511 Неутрално
Синая прилича много на Боровец. Комплекс от хотели, кои по – луксозни, кои не чак толкова, сергии, магазини.[email protected]
karabastunРейтинг: 8511 Неутрално
Най-известната забележителност в Синая е замъкът Пелеш.[email protected]
karabastunРейтинг: 8511 Неутрално
Той не е средновековен, а е построен в края на 19 век в старовремски стил. Бил е резиденция на румънския крал Карол I.[email protected]