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Замъкът Паланок

Замъкът Паланок е замък в закарпатския град Мукачево. Уникален пример за средновековна укрепителна архитектура с комбинация от различни стилове.

Замъкът е построен върху скала от вулканичен произход с височина 68 м и заема площ от 13 930 квадратни метра. Точното време на основаването на замъка е неизвестно, но в документи, датиращи от XI век, той вече е споменат.