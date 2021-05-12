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Замъкът Паланок
Замъкът Паланок е замък в закарпатския град Мукачево. Уникален пример за средновековна укрепителна архитектура с комбинация от различни стилове.
Замъкът е построен върху скала от вулканичен произход с височина 68 м и заема площ от 13 930 квадратни метра. Точното време на основаването на замъка е неизвестно, но в документи, датиращи от XI век, той вече е споменат.
DDRРейтинг: 2471 Любопитно
На сн 4, ако не се лъжа в дъното е литовският герб, на който е изобразен МиндаугасIm Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
Ганьо фюриозо балканикоРейтинг: 242 Неутрално
Браво,, бастуне. казах ти че замъкът е най-интересното място в Мукачево. От мастото с унгарския орел (сн. 3, там на него има табелка, че е от унгарското правителство, щото по тези земи има много етнически унгарци) - там има чудна гледка към Мукачево и района.