 
Замъкът Паланок е замък в закарпатския град Мукачево. Уникален пример за средновековна укрепителна архитектура с комбинация от различни стилове.<br /><br />Замъкът е построен върху скала от вулканичен произход с височина 68 м и заема площ от 13 930 квадратни метра. Точното време на основаването на замъка е неизвестно, но в документи, датиращи от XI век, той вече е споменат.

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Замъкът Паланок е замък в закарпатския град Мукачево. Уникален пример за средновековна укрепителна архитектура с комбинация от различни стилове.<br /><br />Замъкът е построен върху скала от вулканичен произход с височина 68 м и заема площ от 13 930 квадратни метра. Точното време на основаването на замъка е неизвестно, но в документи, датиращи от XI век, той вече е споменат.
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През 1086 г. замъкът Мукачево е обсаден от печенегите, но те не успяват да го превземат. През 1241 г. територията на кралство Унгария е нападната от монголите . Една от първите точки на нападението им срещу царството е Мукачево. 60-хилядната армия на хан Бату напълно унищожава града, но не успява да превземе добре укрепения замък.
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През XV-XVI век замъкът е бил в ръцете на много владетели, които са го дострояват и укрепяват. По това време защитната система на замъка има 14 кули, а на върха има голям дворец.От 1396 до 1414 г. замъкът е собственост на княз Фьодор Корятович от Подолск.През 1633 г. замъкът Мукачево е закупен от трансилванския принц Юрий I Ракоци с право на наследство.
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От 1685 до 1688 г. замъкът оцелява при една от най-големите обсади, извършени от войските на австрийския император. Защитата на замъка е ръководена от вдовицата на принц Ференц I Ракоци Илона Зрини . След превземането на замъка австрийците го възстановяват, което го прави най-силната крепост в източната част на Австрийската империя.
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Днес замъкът Паланок е исторически музей.
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Коментари (2)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 2471 Любопитно

    На сн 4, ако не се лъжа в дъното е литовският герб, на който е изобразен Миндаугас

    Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
  2. 2 Профил на Ганьо фюриозо балканико
    Ганьо фюриозо балканико
    Рейтинг: 242 Неутрално

    Браво,, бастуне. казах ти че замъкът е най-интересното място в Мукачево. От мастото с унгарския орел (сн. 3, там на него има табелка, че е от унгарското правителство, щото по тези земи има много етнически унгарци) - там има чудна гледка към Мукачево и района.





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