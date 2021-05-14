Ужгород, Украйна

 
Ужгород или Унгвар (до 10 септември 1919 г. и от 1938 до 1945 г. официално на немски и унгарски Ungvár е град в Украйна, разположен на река Уж).<br /><br />Градът е бил важната българска крепост Хунг (Онг) - подобно на познатото българско Онгъл по време на Първата българска държава.

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Ужгород или Унгвар (до 10 септември 1919 г. и от 1938 до 1945 г. официално на немски и унгарски Ungvár е град в Украйна, разположен на река Уж).<br /><br />Градът е бил важната българска крепост Хунг (Онг) - подобно на познатото българско Онгъл по време на Първата българска държава.
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Ужгород е най-малкият регионален център на Украйна - 116 304 души (2013). Разположен е на самата словашко-украинска граница, и на 20 км от Унгария.На улицата може да чуете украински, унгарски, руски и словашки...
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Ужгород е развит културен и индустриален център, с университети и институти, с много музеи и Ботаническа градина, църкви и средновековни катедрали.
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Ужгородската синагога е на еврейската общност Ешкенази. Построена е в неомавритански стил; отворена през 1904 г . Сега помещенията се използват и от Закарпатската регионална филхармония.
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По съветско време градът е изграден по генерален план, жилищно строителство, озеленяване на територията, построени са редица обществени сгради и паметници.
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karabastun

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Коментари (13)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на kesh
    kesh
    Рейтинг: 1840 Весело

    ......аааааа........ббббббЕЕЕЕ.........ГОЛЕМА РАБОТА СИ.......!!!!!!.......АДМИРАЦИИИ.........!!!!!..........къде чак те е ОТВЕЛ ВЕТЕРАААА......????!!!!!????.....+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.........!!!!!.....

    България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
  2. 2 Профил на Ганьо ла фурия Балканиола
    Ганьо ла фурия Балканиола
    Рейтинг: Неутрално

    Бастуне, ако си решил да обикаляш в тоя район като цяло - препоръчвам най-вече Каменец. Там има най-много запазени, даже цял стар град. И Смотрич е много красиво там над реката.

  3. 3 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8381 Неутрално

    До коментар [#2] от "Ганьо ла фурия Балканиола":

    Благодаря, ама сега не съм там :)

    [email protected]
  4. 4 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8381 Любопитно

    Средновековното селище на „крепостния хълм“, където и днес е замъкът на Ужгород, възниква в VIII век в епохата на хан Крум и хан Омуртаг, когато районът е присъединен към Първата българската държава в граничната ѝ област с Великоморавия.

    [email protected]
  5. 5 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8381 Любопитно

    В началото на Х в. е завладян от маджарите, X-XI в. e силно влиянието на Киевска Рус, след което унгарската доминация над местното население и района е окончателно наложена, завладяването на Трансилвания от унгарците продължава и в XIII в., след падането на Унгария под османско владичество унгарската корона, към която в тази епоха е и българската,[3] става част от Австрийската империя и от 1526 районът е в нейните граници.

    [email protected]
  6. 6 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8381 Любопитно

    От 10 септември 1919 г. по Трианонския договор е в Чехословакия, от 2 ноември 1938 по Виенската спогодба в Унгария, на 27 октомври 1944 тук влизат съветски войски и е отнет от Унгария, от 29 юни 1945 по спогодба с Чехословакия е присъединен заедно със Закарпатието от СССР, след разпадането му от август 1991 е в Украйна.

    [email protected]
  7. 7 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8381 Весело

    До коментар [#1] от "kesh":

    Чак, чак , колко да е чак ?
    И там е била България :)
    От Варна до Ужгород, има-няма 1000 километра :)

    [email protected]
  8. 8 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 2618 Неутрално

    Интересни пътеписи. Дават идеи за пътуване.

    Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
  9. 9 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8381 Весело

    До коментар [#8] от "DDR":

    Имай пред вид, че в тази част на Украйна - пътищата са такива :
    http://patepis.com/wp-content/uploads/2014/12/121_Karpati_1_Razbiti-patista-Ukraina.jpg
    Има и по-зле :)

    [email protected]
  10. 10 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8381 Весело

    До коментар [#8] от "DDR":

    Но пък покрай пътя гъмжи от майстори и табели ''шиномонтаж'' :)

    [email protected]
  11. 11 Профил на kesh
    kesh
    Рейтинг: 1840 Разстроено

    До коментар [#1] от "kesh":Чак, чак , колко да е чак ?И там е била България :)От Варна до Ужгород, има-няма 1000 километра :)
    —цитат от коментар 7 на karabastun


    .........сигурно остарявам щото вече не ми се шофира повече от 500 -тин / петстотин / километра........!!!!????!!!!!.......за по голями растояния фатам САМОЛЕТТТ.......

    България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
  12. 12 Профил на Ганьо ла фурия Балканиола
    Ганьо ла фурия Балканиола
    Рейтинг: Весело

    До коментар [#8] от "DDR":Имай пред вид, че в тази част на Украйна - пътищата са такива :http://patepis.com/wp-content/uploads/2014/12/121_Karpati_1_Razbiti-patista-Ukraina.jpg Има и по-зле :)
    —цитат от коментар 9 на karabastun



    Ама пак дебнат мамка им. Мен ме спряха, че не съм спрял на знак Стоп на някакво излизане от малко селце. Пък той - полускрит в храстите. И бял, не червен. Тоест - обратно - червени букви на бял фон, въобще не го видях, нищо че карах с 30. И познай - глоба 200 гривни, повече пари дадох да отида да я платя в Мукачево.

  13. 13 Профил на putinxujlo
    putinxujlo
    Рейтинг: 2731 Неутрално

    До коментар [#9] от "karabastun":

    :)))))))) Не лъжи путенофил:))
    Тази снимка е от бьлгарски пътища:)))))
    https://ndt1.eu/вървят-ли-двама-по-дълъг-път/?hcb=1

    "Чуждестранен агент"




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