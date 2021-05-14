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Ужгород, Украйна
Ужгород или Унгвар (до 10 септември 1919 г. и от 1938 до 1945 г. официално на немски и унгарски Ungvár е град в Украйна, разположен на река Уж).
Градът е бил важната българска крепост Хунг (Онг) - подобно на познатото българско Онгъл по време на Първата българска държава.
keshРейтинг: 1840 Весело
......аааааа........ббббббЕЕЕЕ.........ГОЛЕМА РАБОТА СИ.......!!!!!!.......АДМИРАЦИИИ.........!!!!!..........къде чак те е ОТВЕЛ ВЕТЕРАААА......????!!!!!????.....+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.........!!!!!.....България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
Ганьо ла фурия БалканиолаРейтинг: Неутрално
Бастуне, ако си решил да обикаляш в тоя район като цяло - препоръчвам най-вече Каменец. Там има най-много запазени, даже цял стар град. И Смотрич е много красиво там над реката.
karabastunРейтинг: 8381 Неутрално
До коментар [#2] от "Ганьо ла фурия Балканиола":[email protected]
Благодаря, ама сега не съм там :)
karabastunРейтинг: 8381 Любопитно
Средновековното селище на „крепостния хълм“, където и днес е замъкът на Ужгород, възниква в VIII век в епохата на хан Крум и хан Омуртаг, когато районът е присъединен към Първата българската държава в граничната ѝ област с Великоморавия.[email protected]
karabastunРейтинг: 8381 Любопитно
В началото на Х в. е завладян от маджарите, X-XI в. e силно влиянието на Киевска Рус, след което унгарската доминация над местното население и района е окончателно наложена, завладяването на Трансилвания от унгарците продължава и в XIII в., след падането на Унгария под османско владичество унгарската корона, към която в тази епоха е и българската,[3] става част от Австрийската империя и от 1526 районът е в нейните граници.[email protected]
karabastunРейтинг: 8381 Любопитно
От 10 септември 1919 г. по Трианонския договор е в Чехословакия, от 2 ноември 1938 по Виенската спогодба в Унгария, на 27 октомври 1944 тук влизат съветски войски и е отнет от Унгария, от 29 юни 1945 по спогодба с Чехословакия е присъединен заедно със Закарпатието от СССР, след разпадането му от август 1991 е в Украйна.[email protected]
karabastunРейтинг: 8381 Весело
До коментар [#1] от "kesh":[email protected]
Чак, чак , колко да е чак ?
И там е била България :)
От Варна до Ужгород, има-няма 1000 километра :)
DDRРейтинг: 2618 Неутрално
Интересни пътеписи. Дават идеи за пътуване.Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
karabastunРейтинг: 8381 Весело
До коментар [#8] от "DDR":[email protected]
Имай пред вид, че в тази част на Украйна - пътищата са такива :
http://patepis.com/wp-content/uploads/2014/12/121_Karpati_1_Razbiti-patista-Ukraina.jpg
Има и по-зле :)
karabastunРейтинг: 8381 Весело
До коментар [#8] от "DDR":[email protected]
Но пък покрай пътя гъмжи от майстори и табели ''шиномонтаж'' :)
keshРейтинг: 1840 Разстроено
.........сигурно остарявам щото вече не ми се шофира повече от 500 -тин / петстотин / километра........!!!!????!!!!!.......за по голями растояния фатам САМОЛЕТТТ....... България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
Ганьо ла фурия БалканиолаРейтинг: Весело
Ама пак дебнат мамка им. Мен ме спряха, че не съм спрял на знак Стоп на някакво излизане от малко селце. Пък той - полускрит в храстите. И бял, не червен. Тоест - обратно - червени букви на бял фон, въобще не го видях, нищо че карах с 30. И познай - глоба 200 гривни, повече пари дадох да отида да я платя в Мукачево.
putinxujloРейтинг: 2731 Неутрално
До коментар [#9] от "karabastun":"Чуждестранен агент"
:)))))))) Не лъжи путенофил:))
Тази снимка е от бьлгарски пътища:)))))
https://ndt1.eu/вървят-ли-двама-по-дълъг-път/?hcb=1