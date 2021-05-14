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Ужгород, Украйна

Ужгород или Унгвар (до 10 септември 1919 г. и от 1938 до 1945 г. официално на немски и унгарски Ungvár е град в Украйна, разположен на река Уж).

Градът е бил важната българска крепост Хунг (Онг) - подобно на познатото българско Онгъл по време на Първата българска държава.