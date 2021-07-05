Небостъргачът на София - история в снимки и видео

Жертвите и заразените с коронавируса по света от март 2020 г. досега (карта) 23:04, 04 юли 21 / Свят 737
simvalРейтинг: 832 Неутрално
Предозиране.Аз не зареждам в Лукойл.
nhh18551388Рейтинг: 822 Неутрално
Красиви са.
София отдавна придоби вид на европейска столица.
telqkРейтинг: 551 Неутрално
Освен за препиране на финикийски знаци - неразделна част от бойкоикономиката, друга полза от такова строителство няма.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4598 Неутрално
пеефски.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Луд ОбщественикРейтинг: 828 Неутрално
Нямам търпение задръстването на светофара да стане по половин час, вместо сегашните 15 минути. Нито инвеститорите, нито общината ползват мозъците си.Удавете ги в сигнали: https://grajdanite.bg/home
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4598 Неутрално
До коментар [#5] от "Луд Общественик":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Не им пука на герберастите.
Това трябваше да го направят в Кремиковци.
drunkРейтинг: 418 Весело
Направо софийския канари уарф...
nhh18551388Рейтинг: 822 Весело
Е, много е семпъл днес дежурния по "Кмет в сянка".
Не стига че закъснява и се включва чак на четвъртия пост ами и не му се работи.
Плювни нещо по Фандъчка, наругай герберските общинари, похвали новата инициатива на "Спаси София" и т.н. и т. н.
Явно още подремва.
Смеех!
vassilunРейтинг: 4386 Неутрално
Тази сграда е огромна глупост! Асансьорите заемат 50% от площта на всеки етаж! Инвеститорите да му мислят!
pka211007469Рейтинг: 32 Весело
[quote#8:"nhh18551388"][/quote]
Не го критикувай.
Вече го е направил човека.
Докато ти се натуткаш да си напишеш поста.
Viktor InoxРейтинг: 521 Неутрално
Небостъргачът на София е на руската мафия 🎃😄🇹🇷
nhh18551388Рейтинг: 822 Весело
До коментар [#10] от "pka211007469":
Верно бе!
Сори.
Вземам си думите назад.
Явно е получил един задвратник за разсънване.