 
Достигната височина от 167 метра <a href="http:// https://youtu.be/kocp0xQlV_w" target="_top">Видео</a>

© kraxx

увеличи
Достигната височина от 167 метра <a href="http:// https://youtu.be/kocp0xQlV_w" target="_top">Видео</a>
виж повече
Най-високите сгради в един кадър <a href="http:// https://youtu.be/kocp0xQlV_w" target="_blank">Видео</a>:
виж повече
И продължава да расте <a href="http:// https://youtu.be/kocp0xQlV_w" target="_blank">Видео</a><br />
виж повече
Софийското сити <a href="http:// https://youtu.be/kocp0xQlV_w" target="_blank">Видео</a><br />
виж повече
Софийското сити - 2 <a href="http:// https://youtu.be/kocp0xQlV_w" target="_blank">Видео</a><br />
виж повече
, 1289

kraxx

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Фотогалерия: След машинното доене измислиха машинно гласуване и още комикси

Фотогалерия: След машинното доене измислиха машинно гласуване и още комикси

виж повече
Фотогалерия: Водолази премахват останките от рибно стопанство до остров Итака

Фотогалерия: Водолази премахват останките от рибно стопанство до остров Итака

виж повече
Снимка на деня: Федерер даде сет, но продължи напред в "Уимбълдън"

Снимка на деня: Федерер даде сет, но продължи напред в "Уимбълдън"

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: След машинното доене измислиха машинно гласуване и още комикси

Фотогалерия: След машинното доене измислиха машинно гласуване и още комикси

виж повече
Небостъргачът на София - история в снимки и видео

Небостъргачът на София - история в снимки и видео

виж повече
Коментари (12)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на simval
    simval
    Рейтинг: 832 Неутрално

    Предозиране.

    Аз не зареждам в Лукойл.
  2. 2 Профил на nhh18551388
    nhh18551388
    Рейтинг: 822 Неутрално

    Красиви са.
    София отдавна придоби вид на европейска столица.

  3. 3 Профил на telqk
    telqk
    Рейтинг: 551 Неутрално

    Освен за препиране на финикийски знаци - неразделна част от бойкоикономиката, друга полза от такова строителство няма.

  4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4598 Неутрално

    пеефски.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  5. 5 Профил на Луд Общественик
    Луд Общественик
    Рейтинг: 828 Неутрално

    Нямам търпение задръстването на светофара да стане по половин час, вместо сегашните 15 минути. Нито инвеститорите, нито общината ползват мозъците си.

    Удавете ги в сигнали: https://grajdanite.bg/home
  6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4598 Неутрално

    До коментар [#5] от "Луд Общественик":

    Не им пука на герберастите.
    Това трябваше да го направят в Кремиковци.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  7. 7 Профил на drunk
    drunk
    Рейтинг: 418 Весело

    Направо софийския канари уарф...

  8. 8 Профил на nhh18551388
    nhh18551388
    Рейтинг: 822 Весело

    пеефски.
    —цитат от коментар 4 на КМЕТ В СЯНКА


    Е, много е семпъл днес дежурния по "Кмет в сянка".
    Не стига че закъснява и се включва чак на четвъртия пост ами и не му се работи.
    Плювни нещо по Фандъчка, наругай герберските общинари, похвали новата инициатива на "Спаси София" и т.н. и т. н.
    Явно още подремва.
    Смеех!

  9. 9 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4386 Неутрално

    Тази сграда е огромна глупост! Асансьорите заемат 50% от площта на всеки етаж! Инвеститорите да му мислят!

  10. 10 Профил на pka211007469
    pka211007469
    Рейтинг: 32 Весело

    [quote#8:"nhh18551388"][/quote]

    Не го критикувай.
    Вече го е направил човека.
    Докато ти се натуткаш да си напишеш поста.

  11. 11 Профил на Viktor Inox
    Viktor Inox
    Рейтинг: 521 Неутрално

    Небостъргачът на София е на руската мафия 🎃😄🇹🇷

  12. 12 Профил на nhh18551388
    nhh18551388
    Рейтинг: 822 Весело

    До коментар [#10] от "pka211007469":

    Верно бе!
    Сори.
    Вземам си думите назад.
    Явно е получил един задвратник за разсънване.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.