 
Булдог върви по улицата по време на снежната буря в Ню Йорк.

© Reuters

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Булдог върви по улицата по време на снежната буря в Ню Йорк.
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Жена върви срещу вятъра по време на буря на плажа Зиким, близо до южния израелски гр. Ашкелон.
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Сградата на бившето бенедиктинско абатство на брега на езерото Клостер в Германия.
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Николай Дойчинов

Николай Дойчинов

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Коментари (10)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8795 Неутрално

    Сн. 1 и 7.

  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10216 Неутрално

    Сн. 1.

  3. 3 Профил на hugo_chaves
    hugo_chaves
    Рейтинг: 502 Любопитно

    Номер 3 какви очи
    !

  4. 4 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4075 Неутрално

    Снимка Номер 1

  5. 5 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 4334 Весело

    Сн1 ...баси грозното куче...прилича ми на Путин разбрал утрешния курс на барел петрол...

  6. 6 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4439 Весело

    В снимка 1 бих искал да видя позата на фотографа.

  7. 7 Профил на half truth
    half truth
    Рейтинг: 2355 Неутрално

    Сн.9

  8. 8 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7728 Неутрално

    Сн. 1 и 4

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  9. 9 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 9814 Неутрално

    Снимки 1, 2, 3, 4, 7, 12 :)
    Отличавам обаче най-вече снимка 2 и 3 !

  10. 10 Профил на franklin
    franklin
    Рейтинг: 1915 Неутрално

    Сн.7 и сн.12

    "На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз




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