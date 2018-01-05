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Николай Дойчинов
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 1 и 7.
Сн. 1.
Номер 3 какви очи!
Снимка Номер 1
Сн1 ...баси грозното куче...прилича ми на Путин разбрал утрешния курс на барел петрол...
В снимка 1 бих искал да видя позата на фотографа.
Сн.9
Сн. 1 и 4
Снимки 1, 2, 3, 4, 7, 12 :)Отличавам обаче най-вече снимка 2 и 3 !
Сн.7 и сн.12
РосиРейтинг: 8795 Неутрално
Сн. 1 и 7.
Peni NikolРейтинг: 10216 Неутрално
Сн. 1.
hugo_chavesРейтинг: 502 Любопитно
Номер 3 какви очи
!
bat_plamenРейтинг: 4075 Неутрално
Снимка Номер 1
BiGman1Рейтинг: 4334 Весело
Сн1 ...баси грозното куче...прилича ми на Путин разбрал утрешния курс на барел петрол...
daskal1Рейтинг: 4439 Весело
В снимка 1 бих искал да видя позата на фотографа.
half truthРейтинг: 2355 Неутрално
Сн.9
neutРейтинг: 7728 Неутрално
Сн. 1 и 4In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
penetratingРейтинг: 9814 Неутрално
Снимки 1, 2, 3, 4, 7, 12 :)
Отличавам обаче най-вече снимка 2 и 3 !
franklinРейтинг: 1915 Неутрално
Сн.7 и сн.12"На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз