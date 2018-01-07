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Фотогалерия: ''Танцуващите мечки'' на Румъния
Огромни барабани започват да звучат рано сутринта, предвестявайки пристигането на стотици хора, които влизат в румънския град Команещи, облечени от глави до пети като мечки, в костюми, изработени от истинска кожа, с прикрепени глави.
Мечката е символ на сила и смелост в Румъния.
Костадин ИвановРейтинг: 2065 Неутрално
Бардо би ги попитала откъде са взели кожите.Еретик
penetratingРейтинг: 10172 Неутрално
Един празник, който трябва да влезе в ЮНЕСКО за са оцелее...
olimpipanovРейтинг: 672 Неутрално
Бре много лепи румънки...
George SvinarovРейтинг: 1761 Неутрално
До коментар [#2] от "penetrating":
Или обратното....?
Напоследък ЮНЕСКО е символ на корупция и неуспех. То е нормално, като се сетя кой го управляваше доскоро.