Фотогалерия: ''Танцуващите мечки'' на Румъния

 
Огромни барабани започват да звучат рано сутринта, предвестявайки пристигането на стотици хора, които влизат в румънския град Команещи, облечени от глави до пети като мечки, в костюми, изработени от истинска кожа, с прикрепени глави.<br /><br />Мечката е символ на сила и смелост в Румъния.

© Associated Press

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Огромни барабани започват да звучат рано сутринта, предвестявайки пристигането на стотици хора, които влизат в румънския град Команещи, облечени от глави до пети като мечки, в костюми, изработени от истинска кожа, с прикрепени глави.<br /><br />Мечката е символ на сила и смелост в Румъния.
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Излизат от автобуси или дори от товарни микробуси, ръмжейки докато танцуват.
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Това е стара традиция, танцьори носещи цветни костюми или животински кожи, минават от къща на къща в селата, пеят и танцуват, за да отблъскват злото. <br /><br />Според местните поверия, с този ритуал се прогонват злите духове и се привлича късмета.
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В Команещи танцът на мечката се провежда в последния ден на седмичния фестивал на зимните традиции.
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Костюм от меча кожа за възрастен, с включена глава, тежи до 40 килограма и струва до 2000 евро.
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След въвеждането на регулациите на ЕС, които контролират лова на мечки, цената на костюмите се е увеличила.
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Местните жители се опасяват, че традицията може да изчезне, тъй като голям брой млади румънци напускат района, търсейки по-добър живот в по-богатите страни от Европейския съюз.
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Тудор Хулута (на снимката), осемгодишно момче, което никога не е живяло в Румъния, изразява известна надежда, че ритуалът ще оцелее. Румънското му семейство живее във Великобритания, но се завръщат, за да участват в тазгодишното събитие.
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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 2065 Неутрално

    Бардо би ги попитала откъде са взели кожите.

    Еретик
  2. 2 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10172 Неутрално

    Един празник, който трябва да влезе в ЮНЕСКО за са оцелее...

  3. 3 Профил на olimpipanov
    olimpipanov
    Рейтинг: 672 Неутрално

    Бре много лепи румънки...

  4. 4 Профил на George Svinarov
    George Svinarov
    Рейтинг: 1761 Неутрално

    До коментар [#2] от "penetrating":

    Или обратното....?
    Напоследък ЮНЕСКО е символ на корупция и неуспех. То е нормално, като се сетя кой го управляваше доскоро.





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