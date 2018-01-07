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Фотогалерия: ''Танцуващите мечки'' на Румъния

Огромни барабани започват да звучат рано сутринта, предвестявайки пристигането на стотици хора, които влизат в румънския град Команещи, облечени от глави до пети като мечки, в костюми, изработени от истинска кожа, с прикрепени глави.

Мечката е символ на сила и смелост в Румъния.