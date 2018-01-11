Делян Пеевски: Аз не съм олигарх, а вашето време изтича, Прокопиев, Донев и Дончев 20:11, 10 яну 18 / България 117
danvanРейтинг: 1261 Весело
Да се смееш ли да плачеш ли ...Sapienti Sat
FijiРейтинг: 2625 Неутрално
Посрещане с прегръдки, но да видим на изпроводяк как ще е след 6 месеца.
tacheauxРейтинг: 2910 Неутрално
Бойко между тези младежи е нисък като Путин. Като е едноезичен става много любвеобилен чрез жестове. То са прегръдки , целувки, усмивки, потупване по рамото, произнасяне на изрази като парле ву франсе. Много е жалък и смешен.
hodounskiРейтинг: 2885 Неутрално
Човек като не разбира какво му говорят ,се смее тъповато
Jumbo JetРейтинг: 1289 Неутрално
Остава ти само да плачеш. И да плюеш.
Jumbo JetРейтинг: 1289 Неутрално
Явно имаш опит.
daskal1Рейтинг: 4426 Весело
До коментар [#3] от "tacheaux":
Ако са холандци, нормално. При това има и еди друг фактор, вероятно тежи колкото двамата взети заедно. А за ръста, както казваше Георги Калоянчев, "отдолу всички сме равни". :-)
xaliРейтинг: 5735 Весело
Боце умело използва. Сега му се е паднало.
mara71Рейтинг: 923 Неутрално
Що не гушне Пеевски и Беновска?