 
Премиерът Бойко Борисов и правителството се срещнаха с представители на 56 международни агенции и медии от ЕС, съобщи той във фейсбук профила си.

© Facebook Бойко Борисов

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Премиерът Бойко Борисов и правителството се срещнаха с представители на 56 международни агенции и медии от ЕС, съобщи той във фейсбук профила си.
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"Въпросите, които те поставиха по време на срещата, бяха свързани с българските позиции по въпросите на миграционната криза в Европа, разширяването на шенгенското пространство и еврозоната, сътрудничеството на ЕС със страните от Западните Балкани, диалога с Турция, санкциите срещу Русия и активирането на чл. 7 от ДЕС срещу Полша. Журналистите се интересуваха също от мнението ни за последиците от Брекзит, включително върху бъдещия бюджет на ЕС и на кохезионната политика, както и за сътрудничеството в областта на сигурността. Коментирахме също борбата с корупцията и престъпността, както и ролята на Механизма за сътрудничество и оценка", писа той.
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Коментари (9)
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  1. 1 Профил на danvan
    danvan
    Рейтинг: 1261 Весело

    Да се смееш ли да плачеш ли ...

    Sapienti Sat
  2. 2 Профил на Fiji
    Fiji
    Рейтинг: 2625 Неутрално

    Посрещане с прегръдки, но да видим на изпроводяк как ще е след 6 месеца.

  3. 3 Профил на tacheaux
    tacheaux
    Рейтинг: 2910 Неутрално

    Бойко между тези младежи е нисък като Путин. Като е едноезичен става много любвеобилен чрез жестове. То са прегръдки , целувки, усмивки, потупване по рамото, произнасяне на изрази като парле ву франсе. Много е жалък и смешен.

  4. 4 Профил на hodounski
    hodounski
    Рейтинг: 2885 Неутрално

    Човек като не разбира какво му говорят ,се смее тъповато

  5. 5 Профил на Jumbo Jet
    Jumbo Jet
    Рейтинг: 1289 Неутрално

    Да се смееш ли да плачеш ли ...
    —цитат от коментар 1 на danvan


    Остава ти само да плачеш. И да плюеш.

  6. 6 Профил на Jumbo Jet
    Jumbo Jet
    Рейтинг: 1289 Неутрално

    Човек като не разбира какво му говорят ,се смее тъповато
    —цитат от коментар 4 на hodounski


    Явно имаш опит.

  7. 7 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4426 Весело

    До коментар [#3] от "tacheaux":

    Ако са холандци, нормално. При това има и еди друг фактор, вероятно тежи колкото двамата взети заедно. А за ръста, както казваше Георги Калоянчев, "отдолу всички сме равни". :-)

  8. 8 Профил на xali
    xali
    Рейтинг: 5735 Весело

    Боце умело използва. Сега му се е паднало.

  9. 9 Профил на mara71
    mara71
    Рейтинг: 923 Неутрално

    Що не гушне Пеевски и Беновска?





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