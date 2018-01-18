 
Рекордни горещини съпътстват Australian Open в Мелбърн тази година.

© Reuters

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Рекордни горещини съпътстват Australian Open в Мелбърн тази година.
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Работниците премахват хвърчила, заплетени в електрическите кабели, след края на сезона на хвърчилата в Ахмедабад, Индия.
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Момиче общува с домашния си любимец, докато чака благословение от свещеник в деня на Свети Антоний, покровител на домашните животни в Мексико.
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Площадка с арт инсталация във формата на китара в Ченгду, Китай.
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Тежка мъгла в гр.д Хуаян в Китай.
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Протестиращи палестинци евакуират ранен участник по време на сблъсъци с израелски войски в гр. Дженин в Западния бряг.
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Индийски военни стоят до подредените си оръжия по време на репетиция за парада за Деня на Републиката в Ню Делхи.
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Папа Франциск държи кръст по време на среща с младежи в Сантяго, Чили.
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Гаел Монфис от Франция сервира срещу Новак Джокович по време на мача им от Australian Open в Мелбърн.
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Човек разхожда кучето си в парк край река Хъдсън в Ню Йорк.
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Мъжката панда Хуа Бао и женската Джин Бао Бао, се возят в камион при пристигането им във Финландия.
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Свещеник благославя вода по време на служба в навечерието на Богоявление по стар стил в с. Лесини, Беларус.
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Крави под падащия сняг в Швейцария.
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Николай Дойчинов

Николай Дойчинов

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Коментари (12)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1197 Весело

    Кравите от сн 13 гледат много по-интелигентно от нашите депутати.

  2. 2 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4062 Неутрално

    Снимка Номер 10.

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10048 Неутрално

    Сн. 3.

  4. 4 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 3634 Неутрално

    До коментар [#2] от "bat_plamen":

    Така заснежен Ню Йорк е рядкост.

  5. 5 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8640 Неутрално

    Сн. 3 и 10.

  6. 6 Профил на half truth
    half truth
    Рейтинг: 2331 Неутрално

    Сн.13

  7. 7 Профил на CINZANO - оправете си сайта!
    CINZANO - оправете си сайта!
    Рейтинг: 2371 Весело

    Сн. 1 ;)

    Мома, връщай 12 и 12А!
  8. 8 Профил на Lady Zeppelin
    Lady Zeppelin
    Рейтинг: 3779 Неутрално

    Снимка 10.

    Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
  9. 9 Профил на xali
    xali
    Рейтинг: 5509 Неутрално

    Снимка 13 :-)

  10. 10 Профил на Пешката
    Пешката
    Рейтинг: 2386 Неутрално

    Сн. 1 ;)
    —цитат от коментар 7 на CINZANO - оправете си сайта!


    аз съм за!

    Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрел.
  11. 11 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 9641 Неутрално

    Снимка 10 :)
    На снимка 4 ми направиха впечатление остъклените балкони на новия блок...:)

  12. 12 Профил на Танас
    Танас
    Рейтинг: 4718 Неутрално

    Сн.3,11,10,1 и 13.

    "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.




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