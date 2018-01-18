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Николай Дойчинов
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Кравите от сн 13 гледат много по-интелигентно от нашите депутати.
Снимка Номер 10.
Сн. 3.
До коментар [#2] от "bat_plamen":Така заснежен Ню Йорк е рядкост.
Сн. 3 и 10.
Сн.13
Сн. 1 ;)
Снимка 10.
Снимка 13 :-)
Снимка 10 :)На снимка 4 ми направиха впечатление остъклените балкони на новия блок...:)
Сн.3,11,10,1 и 13.
koko65bgРейтинг: 1197 Весело
Кравите от сн 13 гледат много по-интелигентно от нашите депутати.
bat_plamenРейтинг: 4062 Неутрално
Снимка Номер 10.
Peni NikolРейтинг: 10048 Неутрално
Сн. 3.
vassilunРейтинг: 3634 Неутрално
До коментар [#2] от "bat_plamen":
Така заснежен Ню Йорк е рядкост.
РосиРейтинг: 8640 Неутрално
Сн. 3 и 10.
half truthРейтинг: 2331 Неутрално
Сн.13
CINZANO - оправете си сайта!Рейтинг: 2371 Весело
Сн. 1 ;)Мома, връщай 12 и 12А!
Lady ZeppelinРейтинг: 3779 Неутрално
Снимка 10.Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
xaliРейтинг: 5509 Неутрално
Снимка 13 :-)
ПешкатаРейтинг: 2386 Неутрално
аз съм за! Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрел.
penetratingРейтинг: 9641 Неутрално
Снимка 10 :)
На снимка 4 ми направиха впечатление остъклените балкони на новия блок...:)
ТанасРейтинг: 4718 Неутрално
Сн.3,11,10,1 и 13."Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.