Снимка на деня: Какво пише в първата "космическа кола"

© instagram.com/elonmusk

Не е Made in USA или Made in EU, нито Made in China и определено няма как да е Сделано в СССР. Пише просто "Произведено на Земята от човеци."

Този надпис на английски е отпечатан на платка от електрониката на електромобила "Тесла", който бе изстрелян във вторник вечерта с първия експериментален старт на ракетата Falcon Heavy. Снимката разпространи основателят на SpaceX Илън Мъск, който е и собственик на червения кабриолет с манекен, облечен в скафандър, какъвто компанията подготвя за пилотирани полети.

Малко по-късно Мъск обясни, че колата няма да попадне в хелиоцентрична орбита някъде около Марс, а ще достигне астероидния пояс. Там вероятността "Тесла" да се сблъска с космически обект е значително по-голяма, поради което намаляват шансовете да се сбъдне мечтата на милиардера - да се носи милиарди години из Космоса, докато е намерят извънземни.