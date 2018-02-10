Фотогалерия: По опасните пътища на Венецуела

Партията на вицепремиера Валери Симеонов засипа с обиди евродепутата Ска Келер 18:08, 09 фев 18 / Политика 249
MesserschmittРейтинг: 4920 Разстроено
Ето я витрината на СОЦИАЛИЗЪМА другари!!!До истината се достига с познание!
bretschneiderРейтинг: 930 Неутрално
Сн 2, "Заради кризата в латиноамериканската държава липсват продукти като хляб, брашно, олио и други." - Класика, все едно гледам Луквановата зима и последващата Жанвиденова зима!
Иван КРейтинг: 3186 Гневно
До коментар [#2] от "bretschneider":тел 032 644 150
"все едно гледам Луквановата зима и последващата Жанвиденова зима"
Това е дефицит на твоето поколения. Аз съм преживял много, много, много подобни сезони под крилото на партията далеч преди Виденов.
vassilunРейтинг: 4035 Неутрално
До коментар [#2] от "bretschneider":
Добре, че поне зима във Венецуела няма! Прекрасна природа, много петрол! Но глад и страдания, причинени от идиотите на власт!
penetratingРейтинг: 9962 Неутрално
"Картофите или живота!"Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
Само, че не е смешно...
По социалистически, е.
valtoroРейтинг: 2160 Неутрално
Две реколти годишно нефт до колене, но не са чак толкова зле щом не са
стигнали до канибализъм под вещото ръководство на Мъдуро !!!
гошоРейтинг: 1421 Любопитно
До коментар [#3] от "Иван К":гошо
Сподели тогава как си оцелял
гошоРейтинг: 1421 Неутрално
Искам да питам автора Георги Кожухаров ходил ли е до Венесуела ,защото аз съм бил там и то две г Глад не видях Проблеми имат ,но въобще не са това което ни навират някой вестницигошо