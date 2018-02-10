 
Вече пета година Венецуела е в икономическа криза. Шофьорите на камиони, натоварени с храна, са изправени пред опасността да бъдат нападнати от банди, които искат ценният товар, който превозват.

© Reuters

увеличи
Вече пета година Венецуела е в икономическа криза. Шофьорите на камиони, натоварени с храна, са изправени пред опасността да бъдат нападнати от банди, които искат ценният товар, който превозват.
виж повече
Заради кризата в латиноамериканската държава липсват продукти като хляб, брашно, олио и други. Причина за кризата е икономическата рецесия и фактът, че във Венецуела е най-високата инфлация в света.
виж повече
Има недостиг на лекарства, което заплашва страната от епидемия от малария.
виж повече
Престъпните банди във Венецуела вече не вербуват младежи в някои бедни райони, като им предлагат възможност лесно да спечелят пари, за да си купят модерни дрехи или последните модели смартфони. Те просто им предлагат кошници с хранителни продукти.
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
, 2859
Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Снимка на деня: На 6 милиарда километра от Земята

Снимка на деня: На 6 милиарда километра от Земята

виж повече
Фотогалерия: Екшън, джаджи и африкански пейзажи в "Черната пантера"

Фотогалерия: Екшън, джаджи и африкански пейзажи в "Черната пантера"

виж повече
Фотогалерия: Световните снимки на деня - 9 февруари 2018 г.

Фотогалерия: Световните снимки на деня - 9 февруари 2018 г.

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: По опасните пътища на Венецуела

Фотогалерия: По опасните пътища на Венецуела

виж повече
Фотогалерия: Екшън, джаджи и африкански пейзажи в "Черната пантера"

Фотогалерия: Екшън, джаджи и африкански пейзажи в "Черната пантера"

виж повече
Снимка на деня: На 6 милиарда километра от Земята

Снимка на деня: На 6 милиарда километра от Земята

виж повече
Коментари (8)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Messerschmitt
    Messerschmitt
    Рейтинг: 4920 Разстроено

    Ето я витрината на СОЦИАЛИЗЪМА другари!!!

    До истината се достига с познание!
  2. 2 Профил на bretschneider
    bretschneider
    Рейтинг: 930 Неутрално

    Сн 2, "Заради кризата в латиноамериканската държава липсват продукти като хляб, брашно, олио и други." - Класика, все едно гледам Луквановата зима и последващата Жанвиденова зима!

  3. 3 Профил на Иван К
    Иван К
    Рейтинг: 3186 Гневно

    До коментар [#2] от "bretschneider":
    "все едно гледам Луквановата зима и последващата Жанвиденова зима"

    Това е дефицит на твоето поколения. Аз съм преживял много, много, много подобни сезони под крилото на партията далеч преди Виденов.

    тел 032 644 150
  4. 4 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4035 Неутрално

    До коментар [#2] от "bretschneider":

    Добре, че поне зима във Венецуела няма! Прекрасна природа, много петрол! Но глад и страдания, причинени от идиотите на власт!

  5. 5 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 9962 Неутрално

    "Картофите или живота!"
    Само, че не е смешно...
    По социалистически, е.

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  6. 6 Профил на valtoro
    valtoro
    Рейтинг: 2160 Неутрално

    Две реколти годишно нефт до колене, но не са чак толкова зле щом не са
    стигнали до канибализъм под вещото ръководство на Мъдуро !!!

  7. 7 Профил на гошо
    гошо
    Рейтинг: 1421 Любопитно

    До коментар [#3] от "Иван К":

    Сподели тогава как си оцелял

    гошо
  8. 8 Профил на гошо
    гошо
    Рейтинг: 1421 Неутрално

    Искам да питам автора Георги Кожухаров ходил ли е до Венесуела ,защото аз съм бил там и то две г Глад не видях Проблеми имат ,но въобще не са това което ни навират някой вестници

    гошо




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.