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Фотогалерия: По опасните пътища на Венецуела

Вече пета година Венецуела е в икономическа криза. Шофьорите на камиони, натоварени с храна, са изправени пред опасността да бъдат нападнати от банди, които искат ценният товар, който превозват.